Cinéma : la figurine du film «E.T.» vendue plus de 2,5 millions de dollars aux enchères

Quarante ans après la sortie du film culte de Steven Spielberg, «E.T. L’extra-terrestre» fait toujours rêver. Sa marionnette a été vendue aux enchères plus de 2,5 millions de dollars le week-end dernier.

Elle était estimée entre deux et trois millions d’euros. Lors d’une grande vente aux enchères qui était organisée le week-end dernier par la maison Julien's Auctions et Turner Classic Movies, à Los Angeles et en ligne, la marionnette de «E.T. L’extra-terrestre» a été adjugée plus de 2,5 millions de dollars, soit près de 2,4 millions d’euros.

Sold for $2,560,000. The original, first mechatronic E.T. from the production of the iconic film E.T. the Extra-Terrestrial.





Sold in Julien's Auctions and TCM present "Icons and Idols: Hollywood" Saturday and Sunday in Beverly Hills and online at https://t.co/tzS6JKLi4p. pic.twitter.com/0BUH8VjC7a

