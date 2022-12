Eurovision : Tvorchi, les représentants de l’Ukraine, désignés depuis une émission retransmise en direct d’un abri anti-bombe à Kiev

Tvorchi représentera l’Ukraine au prochain concours de l’Eurovision. Sa désignation a eu lieu lors d’une émission diffusée en direct depuis les couloirs du métro de Kiev, reconverti en abri anti-aérien. Le duo électro pop défendra les couleurs de son pays avec un titre évoquant la menace nucléaire.

L’Ukraine ne pourra pas recevoir l’Eurovision, mais aura bien des candidats pour la représenter. Et c'est le duo électro-pop Tvorchi qui s’est imposé face à neuf concurrents lors d’une émission diffusée en direct d’une station de métro de Kiev, lequel fait office de bunker anti-aérien depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Tvorchi est un groupe de musique formé en 2017, et composé du producteur musical Andrew Hutsuliak et du chanteur Jeffery Augustus Kenny, deux anciens étudiants de l’Université nationale de Médecine de Ternopil où ils ont effectué des études de Pharmacie. Le duo a sorti un premier album, «The Parts», en 2018, un deuxième intitulé «Disco Lights» en 2019, un troisième, «13 Waves», enregistré à distance pendant la pandémie, et ont travaillé plus récemment à la production d'un quatrième intitulé «Road».

En 2020, le duo avait participé à la sélection nationale ukrainienne pour le Concours Eurovision de la chanson 2020, avec la chanson Bonfire, mais s'était classé à la 4e place.

Lors de l’Eurovision, le groupe interprétera le titre électro en anglais «Heart Of Steel». La chorégraphie qui a accompagné la prestation du duo fait directement référence à la guerre. Alors que certains brandissent la menace atomique, les danseurs qui se sont produits sur scène portaient en effet des masques à gaz, tandis que des signaux d’alarme nucléaire étaient visibles à l’arrière-plan.

Pour mémoire, c'est le groupe Kalush Orchestra qui avait remporté le dernier concours de l’Eurovision en date avec la chanson «Stefania». Il revenait donc à l’Ukraine d’accueillir la prochaine édition, mais en raison de l’invasion russe, l’événement sera finalement organisé à Liverpool, du 9 au 13 mai 2023.