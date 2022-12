Cinéma : Lou de Laâge en héroïne aux destins multiples dans «Le tourbillon de la vie»

Dans le mélodrame «Le tourbillon de la vie» en salles ce mercredi, Lou de Laâge interprète Julia, une jeune pianiste qui connaîtra plusieurs destins. L’actrice à la voix grave y est bouleversante.

La vie n’est-elle que le fruit du hasard ? Nos actes conditionnent-ils notre destin ? Les personnes que l'on rencontre influencent-elles notre existence ? Tel est le sujet au cœur du premier long-métrage d’Olivier Treiner, «Le tourbillon de la vie», qui sort au cinéma ce mercredi 21 décembre.

Et si Julia n'avait pas oublié son passeport ce jour-là ? Serait-elle allée à Berlin ?



Une vie, d'infinies possibilités, dans #LeTourbillonDeLaVie, le film événement de cette fin d'année, le 21 décembre au cinéma. pic.twitter.com/SaRX3p8OPf — SND (@SNDfilms) December 16, 2022

Julia Sorel (dont le nom rappelle celui du héros du roman «Le Rouge et le Noir» de Stendhal) qui étudie la musique à Amsterdam, est vouée à un brillant avenir en tant que pianiste. Quand, avec ses amis, elle découvre les images de la chute du mur de Berlin, elle décide de se rendre sur place, sans prévenir ses parents.

Au moment de prendre la fuite, la jeune femme s’aperçoit qu’elle a oublié son passeport dans sa chambre et fait demi-tour. Mais dans la scène suivante, Julia revit la même histoire, mais cette fois-ci a bien gardé le précieux document avec elle, lui permettant d'aller vivre un moment historique. «Le tourbillon de la vie» est un récit aux multiples issues, le cinéaste proposant quatre versions différentes de la vie de l'héroïne.

Une actrice, un film et plusieurs rôles

Cette Julia Sorel, Olivier Treiner lui a en effet imaginé plusieurs vies, toutes faites de hauts et de bas, d'amoureux plus ou moins sincères, de rendez-vous manqués, de maladies et drames. Toutes ont surtout un point comun : l’amour pour la musique classique.

Pour incarner cette héroïne, le réalisateur, auréolé d’un César pour son court-métrage «L’accordeur» il y a une dizaine d'années, a immédiatement pensé à la comédienne Lou de Laâge, dont la voix grave donne une profondeur particulière et une maturité au personnage. On ne peut que valider ce choix tant cette actrice semble habitée par ce rôle multiple.

Jouant à la fois la femme accomplie, l’épouse trahie ou encore la fille endeuillée, Lou de Laâge, récompensée en novembre dernier aux International Emmy Awards pour «Le bal des folles» de Mélanie Laurent, passe par toutes les émotions, et prouve l’étendue de son talent. Selon Olivier Treiner, c’est une actrice «caméléon» qui a «une faculté assez miraculeuse de ne pas toujours se ressembler et de pouvoir jouer à la fois la douceur et la violence».

Dans ce mélodrame, elle donne la réplique à Raphaël Personnaz, Sébastien Pouderoux, Aliocha Schneider, Denis Podalydès, Esther Garrel, ainsi qu’Isabelle Carré et Grégory Gadebois, parfaits dans le rôle de ses parents inquiets.