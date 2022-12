Cinéma : Sandrine Kiberlain et Vincent Lacoste en enquêteurs fantasques dans «Le parfum vert»

A mi-chemin entre comédie et thriller d'espionnage, «Le parfum vert» de Nicolas Pariser, au cinéma ce mercredi, plonge Sandrine Kiberlain et Vincent Lacoste dans un univers hitchcockien à l'esthétisme proche de la BD. Une belle réussite.

Après «Le Grand Jeu» (2015) et «Alice et le maire» (2019), Nicolas Pariser en a eu assez du cinéma purement politique, et a ressenti l’envie d’entremêler les univers d’Hergé, d'Agatha Christie et d’Alfred Hitchcock pour donner vie au «Parfum vert», une comédie d’espionnage décalée, fantaisiste et déphasée, au cinéma ce mercredi 21 décembre.

Projeté en clôture de la Quinzaine des Réalisateurs au 75e Festival de Cannes en mai dernier, le film s’ouvre sur une représentation de la Comédie-Française au cours de laquelle un acteur meurt sur scène, après une lente agonie. Juste avant de rendre son dernier souffle, l’homme, qui a vraisemblablement été empoisonné, susurre quelques mots à l’oreille de Martin (Vincent Lacoste), son ami et membre également de la troupe. Celui-ci devient rapidement le principal suspect de la police, et la cible d’une mystérieuse organisation à l’origine de ce meurtre.

Dans une course folle à travers l’Europe, le comédien pourra compter sur Claire (Sandrine Kiberlain), une autrice de bandes-dessinées qui trouve là un bon prétexte pour fuir sa mère et sa sœur trop envahissantes à ses yeux. Mais «c’est là que (ses) ennuis commencèrent», comme le laisse présager le titre de son ouvrage que personne ne souhaite lire…

les «Corto maltese» et «tintin» du XXIe siecle confrontés à l'antisémitisme

Avec «Le parfum vert», Nicolas Pariser, qui a travaillé en 35mm pour éviter «l’aspect immatériel et froid du numérique», réussit de manière très subtile à mélanger les genres et à jouer avec les codes, en signant un cinéma de divertissement à la mise en scène stylisée, sur fond de thriller d’espionnage. Le réalisateur multiplie les références assumées à l’auteur de «Vertigo» et de «La mort aux trousses», et propose une comédie qui n’est absolument pas dénuée de gravité. Antisémitisme, montée du fascisme et du nationalisme, complotisme… Nicolas Pariser dénonce en effet tous ceux qui veulent mettre à mal la démocratie, et met en scène deux personnages juifs qui évoluent dans une Europe tourmentée.

Avec des looks à la Corto Maltese et Tintin, Claire et Martin sont pourtant ancrés dans une intrigue contemporaine qui nous questionne sur les problématiques du XXIe siècle. Avec toujours cette légèreté, drôle et nécessaire, qu’apportent Sandrine Kiberlain et Vincent Lacoste. Un duo qui s’en donne à cœur joie et fonctionne, contre toute attente, à merveille.