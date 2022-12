Cinéma : les 15 films les plus attendus en 2023

Pour le plus grand plaisir des amoureux du 7e art, l'année 2023 nous réserve son lot de surprises. Voici quinze films qu'il faudra absolument aller voir au cinéma dans quelques semaines.

«Babylon», de Damien Chazelle (18 janvier 2023)

Campé par Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva, le nouveau film de Damien Chazelle, Oscar du meilleur réalisateur pour «La La Land» en 2017, raconte la création d’Hollywood dans les années 1920, à Los Angeles, entre excès et fêtes, à travers l'ascension et la chute de plusieurs personnages fantasques. Une période dépeinte comme «une ère de décadence et de dépravation sans limites». Jovan Adepo, Li Jun Li et Jean Smart complètent le casting.

«Astérix et Obélix : l’empire du Milieu», de et avec Guillaume Canet (1er février 2023)

Dans ce nouvel opus, basé pour la première fois sur un scénario original, les inséparables Gaulois, Astérix (Guillaume Canet) et Obélix (Gilles Lellouche), quitteront leur village pour venir en aide à la Princesse Fu-Yi (Julie Chen) et sauver sa mère l’impératrice de Chine, emprisonnée par Deng Tsin Quin (Bun Hay Mean), un prince félon. Vincent Cassel (César), Marion Cotillard (Cléopâtre), Jonathan Cohen (Graindemaïs), José Garcia (Biopix), Ramzy Bedia (Epidemaïs), Jérôme Commandeur (Abraracourcix), Philippe Katerine (Assurancetourix), ou encore Zlatan Ibrahimovic (Antivirus) sont de la partie.

«Ant-Man et la Guêpe : Quantumania», de Peyton Reed (15 février 2023)

Les fans de Marvel vont retrouver les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne, alias Ant-Man et la Guêpe, dans le troisième chapitre de la saga de «l’Homme-fourmi», qui marquera la première apparition à l’écran de Kang le Conquérant. La présence de ce nouveau grand méchant de l’univers Marvel et digne successeur du redoutable Thanos le Titan, promet de faire avancer l’intrigue principale de la Phase 4 du MCU.

«The Fabelmans», de Steven Spielberg (22 février 2023)

Le père de «E.T.» et des «Dents de la mer» signe une œuvre en partie autobiographique portée par les acteurs Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano et Seth Rogen. On suit le parcours du jeune Sammy, passionné de 7e art, qui va tenter de se construire, entre querelle familiale, découverte du cinéma et antisémitisme. A bientôt 76 ans, le cinéaste, qui s’est inspiré de sa propre enfance en Arizona, se livre comme jamais.

«Empire of light», de Sam Mendes (1er mars 2023)

Celui à qui l’on doit les films «American Beauty», «Skyfall» et «1917», revient au cinéma avec «Empire of light», dont l’actrice Olivia Colman tient le rôle principal. Elle incarne Hilary, directrice d'un cinéma de la côte sud de l’Angleterre, dans les années 1980. Cette femme qui souffre de troubles bipolaires, tombera amoureuse d’un jeune garçon noir. Une romance qui va déranger, le racisme n’étant jamais loin.

«Creed III», de et avec Michael B. Jordan (1er mars 2023)

Sans Rocky Balboa (Sylvester Stallone), qui a officiellement pris sa retraite à l'issue de «Creed II», Adonis Creed retrouve, dans ce nouveau volet, son ami d’enfance Damian Anderson, joué par Jonathan Majors (le futur super-vilain Kang dans les prochains Avengers, ndlr). Ce dernier sort de prison et reprend ses entraînements de boxe. Rempli de rancœur, il va défier Adonis à qui il voudra tout prendre. C’est l’acteur principal Michael B. Jordan qui a repris les rênes de la réalisation, succédant à Ryan Coogler et Steven Caple Jr..

«The Son», de Florian Zeller (1er mars 2023)

Après avoir raflé deux Oscars en 2021 pour son premier long-métrage «The Father» avec Anthony Hopkins, le dramaturge français Florian Zeller adapte une autre de ses pièces de théâtre, «Le fils», «The Son» en version originale, qui s'intéresse à un adolescent de 17 ans en pleine crise et à ses parents totalement démunis, joués par Laura Dern et Hugh Jackman. Un long-métrage très personnel qui évoque avec pudeur la maladie mentale.

«John Wick : Chapitre 4», de Chad Stahelski (22 mars 2023)

Dans le troisième volet, «Parabellum», sorti il y a trois ans, John Wick exposait les secrets de l’organisation criminelle de la Grande Table, et se préparait à se lancer dans une guerre sans merci contre ses membres. Mais dans «John Wick : Chapitre 4», le héros, toujours interprété par Keanu Reeves, devra «affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme (ses) vieux amis en ennemis».

«Les trois mousquetaires», de Martin Bourboulon (5 avril/13 décembre 2023)

Les nouvelles aventures cinématographiques de d’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis se déclineront en deux volets : «D’Artagnan» en avril 2023, suivi de «Milady» en décembre. «Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France», promet le synopsis. Une superproduction de plus de 70 millions d’euros avec François Civil, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green, Vicky Krieps et Louis Garrel.

«La petite sirène», de Rob Marshall (24 mai 2023)

Avant même sa sortie, l’adaptation en prises de vues réelles du célèbre dessin-animé a fait parler de lui. Le choix de Disney d’engager Halle Bailey, actrice et chanteuse afro-américaine pour jouer l’héroïne, a en effet choqué certains internautes conservateurs. Réalisé par Rob Marshall («Chicago», «Le retour de Mary Poppins»), ce long-métrage reviendra sur le destin de la benjamine des filles du roi Triton, qui tombera sous le charme du prince Eric.

«Indiana Jones et le cadran de la destinée», de James Mangold (28 juin 2023)

Pour la cinquième et dernière fois, Harrison Ford, 80 ans, interprètera sur grand écran l'inaltérable archéologue au chapeau sur la tête et lasso en main (et connaîtra accessoirement un rajeunissement). «Indiana Jones et le cadran de la destinée» s’ouvrira sur un flashback situé en 1944, entre les événements de «La Dernière Croisade» (1989) et «Le Royaume du Crâne de Cristal» (2008), avant de revenir à l’année 1969 où se déroulera le reste de l’intrigue. La star partagera l’affiche avec l’actrice Phoebe Waller-Bridge qui jouera Helena, la filleule d’Indy, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrookmais et Antonio Banderas.

«Oppenheimer», de Christopher Nolan (19 juillet 2023)

Pour son nouveau long-métrage, Christopher Nolan («Inception», «Interstellar») met en scène l’acteur magnétique et énigmatique Cillian Murphy («Peaky Blinders») qui incarne J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique responsable du projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale. Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Benny Safdie, Florence Pugh, Josh Hartnett et Kenneth Branagh viennent compléter la distribution cinq étoiles de ce biopic.

«Barbie», de Greta Gerwig (19 juillet 2023)

Si le mystère plane sur le scénario de ce film, co-écrit par Noah Baumbach («Marriage Story»), les fans de Margot Robbie et Ryan Gosling savent déjà que les deux acteurs camperont les rôles principaux et se glisseront dans la peau des mythiques poupées Mattel, Barbie et Ken. Et il semblerait que ce couple au physique parfait, soit propulsé dans le monde réel.

«Dune : Part Two», de Denis Villeneuve (1er novembre 2023)

Toujours réalisé par Denis Villeneuve et deux ans après la sortie du premier volet couronné de succès, «Dune : Part Two» portera sur la deuxième partie du roman de Frank Herbert, et réunira de nouveau les acteurs Timothée Chalamet (Paul Atréides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica Atréides), Zendaya (Chani) et Javier Bardem (Stilgar).

«Wonka», de Paul King (13 décembre 2023)

Dans ce préquel de «Charlie et la chocolaterie» signé Paul King («Paddington»), Timothée Chalamet succède à Johnny Depp et interprète Willy Wonka dans ses jeunes années, cet inventeur qui deviendra le célèbre «Mozart du chocolat», né de l’imagination du romancier Roald Dahl.

L’acteur de «Call me by your name» et «Dune» devra par ailleurs mettre en avant ses talents de chanteur et de danseur, puisque des scène musicales sont d'ores et déjà annoncées.