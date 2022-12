Disney+ : de quoi parle «Avalonia, l'étrange voyage», ce film de Noël qui ne sortira pas au cinéma ?

Privé de sortie au cinéma, «Avalonia, l’étrange voyage» sera disponible dès ce vendredi sur Disney+. S’éloignant des traditionnels Disney de Noël, ce film d’animation dénonce l’agriculture productiviste, et a pour héros un adolescent gay.

Parents et enfants n’iront pas cette année découvrir le nouveau film de Noël signé Disney au cinéma. «Avalonia, l’étrange voyage», réalisé par Don Hall et Qui Nguyen, sera en effet directement accessible sur la plate-forme Disney+ à partir de ce vendredi 23 décembre.

L'aventure, c'est essentiel mais dangereux. La famille, c'est important mais parfois compliqué. Alors, une aventure en famille, c'est...





Retrouvez Avalonia, l'étrange voyage, en streaming dès le 23 décembre sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/Sb5kzUny7g — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) December 20, 2022

Ce long-métrage d’animation, au budget de 180 millions de dollars, relate les aventures des Clade, une famille vivant dans un écosystème luxuriant. Le grand-père Searcher qui, comme son nom l’indique, est toujours en quête de nouveaux trésors, a découvert une source d’énergie végétale révolutionnaire, le pando. Le père Jaeger, qui est agriculteur, a exploité cette plante pour améliorer la vie de la communauté. Quant à Ethan, le petit-fils, il cherche quelle voie emprunter, quel chemin suivre.

Ces trois générations vont s’aventurer vers d’autres contrées, les obligeant à affronter des créatures fantastiques et faire face à une agriculture productiviste.

Un jeune héros ouvertement gay

Contrairement aux classiques de Disney, il n’y a pas de «vrai» méchant dans cette grande fable familiale et écologiste. Et aux princes et princesses, les scénaristes ont préféré un héros ouvertement gay.

Le cinéaste Don Hall a néanmoins précisé que le fait qu’Ethan soit amoureux d’un autre garçon, Diazo, «ne constituait pas l’intrigue en soi». «Ce n'est pas une histoire de coming-out, il est tel qu'il est, aimé par tout le monde, son grand-père inclus. (…) Les films Disney ont un impact important à travers le monde, il est primordial qu'ils reflètent les gens» tels qu'ils sont, a-t-il ajouté.

Les acteurs Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jaboukie Young-White, Gabrielle Union et Lucy Liu prêtent leurs voix dans la version originale.