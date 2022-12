Mike Hodges, réalisateur de «Flash Gordon», est mort à 90 ans

Connu pour avoir réalisé entre autres «Flash Gordon» en 1980, le réalisateur britannique Mike Hodges est mort à l'âge de 90 ans. Son producteur a annoncé la triste nouvelle ce mercredi.

Le metteur en scène Mike Hodges est mort samedi dernier, à l'age de 90 ans, à son domicile dans le Dorset, dans le sud-ouest de l'Angleterre, a indiqué son producteur et ami Mike Kaplan au journal britannique «The Guardian» et au magazine américain «Variety».

Le Britannique a notamment réalisé deux films noirs avec Michael Caine : «La loi du milieu» (Get Carter) en 1971 et «Pulp» l'année suivante, qui ont contribué à lancer la carrière de l'acteur star. Mike Hodges a également réalisé le space-opéra «Flash Gordon», adaptation de la bande-dessinée américaine éponyme avec Ornella Muti et Max von Sydow sortie en 1980.

Parmi ses œuvres les plus récentes figurent «Croupier», dévoilé en 1998, puis son dernier film «Seule la mort peut m'arrêter», avec Clive Owen et Charlotte Rampling, en 2003.