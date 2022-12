Noël 2022 : une sélection des meilleurs cadeaux à offrir à un fan d'Harry Potter

Si vous souhaitez faire plaisir à un fan absolu de l'univers d'Harry Potter, de nombreux livres ou jeux sont récemment sortis en boutique. Voici notre sélection afin que vous puissiez le rendre heureux.

L'éphéméride magique

Pour les fans d'Harry Potter, il n'est plus nécessaire de présenter l'illustrateur de ce magnifique ouvrage, Jim Kay. Mais si vous êtes un Moldu un peu perdu dans cet univers fantastique, il est l'illustrateur officiellement choisi par J.K. Rowling pour mettre en images la saga. Aujourd'hui, seuls les cinq premiers tomes ont été illustrés.

Et avec cet ouvrage paru aux éditions Gallimard, Jim Kay va une nouvelle fois ravir les fans d'Harry Potter grâce à ce superbe almanach. Pendant 365 jours, du 1er janvier au 31 décembre, redécouvrez les meilleurs passages, les citations, les répliques ou encore les dates anniversaires issus des sept romans de J.K. Rowling. Un voyage à Poudlard très réussi.

«Harry Potter. Une année de magie», Illustration Jim Kay, aux éditions Gallimard, 30 euros.

Le collector

Passons aux choses sérieuses avec cette édition de luxe de «Harry Potter et l’Ordre du Phénix », le cinquième volet de la série. Une nouvelle fois, cet ouvrage a été élégamment illustré par Jim Kay.

Les fans du petit sorcier à la cicatrice ont dû attendre pas moins de trois ans avant de pouvoir acquérir ce nouvel opus. Mais cette attente a été récompensée par la beauté du coup de crayon de l'illustrateur fétiche de J.K. Rowling, épaulé de Neil Parcker pour quelques planches. Un magnifique travail à mettre de toute évidence sous le sapin pour faire un carton plein.

Harry Potter et l'ordre du Phénix, de J. K Rowling, illustrations de Jim Kay avec Neil Packer, traduit de l’anglais par Jean-François Ménard, Gallimard, 576 pages, 49,90 euros

Qui est qui ?

Ron et Hermione, vous les connaissez bien... mais Viktor Krum ou encore Alastor Maugrey ne vous disent absolument rien. Voici le livre qu'il vous faut afin de remédier à cette légère perte de mémoire. Toujours sous le même format que les sept premiers carnets, ce nouveau livre révèle les différents visages des personnages de la saga et leurs allégeances au gré de l'histoire.

Adapté sous l'angle cinématographique, ce carnet explique également comment ont été développés à l'écran les personnages et leurs traits de caractère. Ce livre s'accompagne aussi de petites surprises à déplier, à détacher et surtout à collectionner pour le plus grand bonheur des fans de la fiction Harry Potter.

«Harry Potter : Amis ou ennemis. Le Carnet magique», par Jody Revenson, aux éditions Gallimard jeunesse, 19,90 euros.

Le cadeau qui donne du fil à retordre

Ce puzzle de 500 pièces mettra votre patience à rude épreuve, mais quelle satisfaction d'y poser la dernière pièce et contempler la très belle illustration réalisée par le Studio Muti.

Ce magnifique coffret est également accompagné d'un album illustré d'une trentaine de pages, délivrant les secrets qui se cachent derrière la fabrication des décors des films, allant de l'école Poudlard, à la Forêt interdite en passant par le Pré-au-Lard. Un très beau cadeau qui vous promet de très lo,gues heures de jeu en compagnie d'Harry et de ses acolytes.

«Les mystères de Poudlard», par Jody Revenson et illustré par Studio Muti, 25 euros.

La magie du monde des sorciers

Après «Destination Poudlard», deux nouveaux coffrets ont fait leur apparition dans les rayons des magasins cet automne. Ils sont consacrés aux baguettes magiques et à la terrible magie noire. Accompagné d'un petit livret d'une vingtaine de pages, chaque coffret permet de se familiariser avec l'univers d'Harry Potter, et de collectionner d'étonnants fac-similés ou encore de très beaux accessoires de papeterie inspirés de la saga cinématographique. Un cadeau qui trouvera parfaitement sa place dans la collection de votre neveu, fan absolu du petit sorcier.

«Baguettes magiques» par Monique Peterson et «Magie noire» par Jody Revenson, éditions Gallimard Jeunesse, 19,90 euros le coffret.