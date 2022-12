«Merci les Bleus» : Mbappé, Kolo Muani, Giroud...Vegedream n'oublie personne dans son titre hommage à l'équipe de France

Dans une chanson intitulée «Merci les Bleus», Vegedream rend hommage au parcours de l’équipe de France lors de la dernière Coupe du monde de football.

Quatre ans après avoir sorti le hit de l’été en 2018, après le succès de l’équipe de France à la Coupe du monde de football en Russie, Vegedream a composé un nouveau son. Pour remercier les Bleus, finaliste du dernier mondial au Qatar, le chanteur ivoirien a sorti la chanson «Merci les Bleus». Depuis quelques jours, le chanteur avait mis plusieurs extraits de la chanson sur les réseaux sociaux, mais la chanson a fuité avant la sortie officielle.

Comme en 2018, le chanteur âgé de 30 ans a composé un morceau où il enchaîne le nom des joueurs avec une énumération. «À l'attaque, en défense, oh Antoine Griezmann, même au milieu de terrain, Antoine Griezmann», peut-on entendre dès le début de la chanson.

Randal Kolo Muani, la surprise de la finale

Le joueur de l’Atletico de Madrid évolue habituellement au poste d’attaquant, mais Didier Deschamps avait décidé de le faire évoluer au poste de milieu de terrain lors de la dernière Coupe du monde. Antoine Griezmann s’est aussi fait remarquer au Qatar par ses replis défensifs déterminants.

Ensuite, Vegedream remercie deux défenseurs de l’équipe de France, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté : «Merci Konaté, mignon garçon bien affûté». Puis, il remercie deux milieux de terrain : «Merci à Fofana, bien mafé, bien attiéké», et «Merci à Tchouaméni, Aurélien la family». À défaut d’avoir marqué le but décisif lors de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, Randal Kolo Muani peut se féliciter d’avoir son couplet : «Kolo, Muani, Randal Kolo Muani, il a sonné la révolte, Randal Kolo Muani, il a fait trembler la défense, Randal Kolo Muani, personne ne l’impressionne».

Enfin, le rappeur de 30 ans a tenu à féliciter Eduardo Camavinga, avant de remercier le meilleur joueur de l’équipe de France. «Kyky, personne n'a ton niveau, Kyky, la légende, la tour de contrôle, Kyky de Bondy». Olivier Giroud a eu le droit à son petit couplet, à l’inverse d’Ousmane Dembélé, qui en avait eu un en 2018 : «Meilleur buteur Olivier Giroud». Tous les joueurs ont été cités dans la chanson, ainsi que Didier Deschamps.