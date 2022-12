Cinéma : Avatar 2 pourrait devenir le film le plus vu en France en 2022

Deux semaines à peine après sa sortie le 14 décembre dernier en France et le 16 Outre-Atlantique, «Avatar : La voie de l’eau» cumule près de six millions d’entrées dans l’Hexagone.

Le très attendu second volet d’Avatar a démarré sur les chapeaux de roues au point qu’il a déjà dépassé la barre du milliard de recettes à l’échelle mondiale sur seulement deux semaines d’exploitation.

Une sacrée performance qui représente deux entrées sur trois dans les cinémas et pourrait bien en France lui valoir le titre de film le plus vu cette année, à condition de détrôner «Top Gun : Maverick».

En France, le long-métrage de James Cameron a cumulé près de 6 millions d’entrées, 5,75 très exactement. Des chiffres qui pourraient lui permettre de dépasser l’immense succès de Tom Cruise et son «Top Gun : Maverick», qui, jusqu’à présent reste le film le plus vu dans l'Hexagone en 2022, avec 6,76 millions d'entrées depuis sa sortie en mai dernier. «Avatar 2» a jusqu’au 31 décembre pour surpasser le second volet de «Top Gun». Un million d’entrées les séparent encore.

Avatar: The Way of Water passed the $1 billion global mark on Tuesday.





The film grossed an estimated $50.8M internationally on Tuesday. Estimated international total stands at $712.7M, estimated global total stands at $1.030B.#AvatarTheWayOfWater #BoxOffice @20thcentury pic.twitter.com/hAvxsUwPNm

— BoxOfficeReport.com (@BORReport) December 28, 2022