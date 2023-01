Jacques Sereys, comédien prolifique au théâtre et au cinéma, est mort à l'âge de 94 ans

Le comédien Jacques Sereys, sociétaire honoraire de la Comédie-Française qui a joué une cinquantaine de rôles sur scène et a joué aussi dans plusieurs films, est décédé à l'âge de 94 ans.

Le monde du théâtre en deuil. Le comédien Jacques Sereys est décédé à l’âge de 94 ans. Entré à la Comédie-Française en 1955, il avait reçut le Molière du meilleur comédien en 2006.

«Il était une figure estimée du théâtre français et un visage familier de notre cinéma populaire», a souligné la présidence dans un communiqué dimanche soir, Emmanuel et Brigitte Macron saluant «un homme qui avait voué sa vie au théâtre». Le communiqué précise qu'il avait servi «des textes qui, par leur mélancolie ou leur panache, leur verve ou leur subtilité, disaient tout d’un certain esprit français».

Né le 2 juin 1928 à Saint-Maurice (Val-de-Marne), élevé à Marseille par sa mère, brodeuse, il avait commencé comme garçon de bureau au Crédit Lyonnais avant de débarquer à Paris en 1947, poussé par son désir de devenir acteur.

Un répertoire varié

«À dix-neuf ans, il a lu ses classiques, perdu son accent et passe le Conservatoire. Dès lors, il travaille, lit, apprend», écrit sur son site la Comédie-Française qu'il intègre en 1955. «Avec un goût prononcé pour l'intermittence», note la Maison de Molière, puisqu'il quitte la vénérable institution en 1965 pour la rejoindre finalement en 1978, et ce jusqu'en 1997.

Tout au long de sa carrière, le comédien a joué un répertoire varié (Marivaux, Genet, Corneille, Goldoni ou encore Feydeau) et fait entrer Giraudoux à la Comédie-Française. Ses camarades étaient Jacques Charon, Robert Hirsch, Jean Piat ou encore Françoise Seigner.

Il avait remporté en 2006 le Molière du meilleur comédien pour son seul en scène «Du côté de chez Proust», ainsi que le prix du Brigadier d'honneur en 2015 pour l'ensemble de sa carrière.

Une trentaine de films

Il avait également fait des incursions au cinéma, avec notamment son rôle de chef des services secrets face à Yves Montand dans «I… comme Icare» d’Henri Verneuil (1979), et des rôles dans «Le Feu follet» et «Le Souffle au coeur», de Louis Malle.

Il avait épousé Philippine de Rothschild, également comédienne au Français, qui jouait sous le nom de Philippine Pascale, et avec qui il eut deux enfants, Philippe et Camille.