Cérémonie des Molières 2023 : Alexis Michalik en charge de la nouvelle formule

Le comédien et metteur en scène Alexis Michalik sera aux manettes de la prochaine cérémonie des Molières, qui se tiendra en avril prochain.

Grand habitué de cette cérémonie, puisqu’il y a lui-même décroché plus de cinq Molières du meilleur auteur et meilleur metteur en scène entre 2014 et 2022, Alexis Michalik, 40 ans, aura la charge d’orchestrer cette grand messe du théâtre hexagonal en avril prochain, a annoncé France Télévisions ce mardi.

Il signera même la nouvelle mouture de cette cérémonie, diffusée sur France 3. «On a obtenu qu'il prenne en charge et qu'il rénove complétement la cérémonie des Molières», a précisé Michel Field, directeur du pôle culture et spectacle vivant de France Télévisions.

Alors que l'année dernière, son adaptation en français et sa mise en scène des «Producteurs», comédie musicale de Mel Brooks, a remporté le Molière du meilleur spectacle musical, l'artiste œuvrera donc en 2023 à repenser ce rendez-vous. Pour mémoire, du «Porteur d'histoire» à «Une histoire d'amour» en passant par «Le cercle des illusionnistes» et «Edmond», quasiment toutes les pièces d'Alexis Michalik lui ont valu au moins une statuette à l'effigie de Jean-Baptise Poquelin.

Un film en mars prochain

Mais en attendant, ce boulimique de travail ne chômera pas. Il se lancera dans les mois à venir dans la promotion de son deuxième film en tant que réalisateur. Un long métrage adapté de sa dernière pièce de théâtre «Une histoire d'amour».

En salles le 29 mars prochain, le film raconte l'histoire de Katia (Juliette Delacroix) et Justine (Marieca Soyer), dont l’histoire d’amour donnera naissance à une petite fille, alors que les deux femmes ont tenté une insémination artificielle. Mais peu avant l'arrivée de la fillette, Justine disparaît sans explication, laissant Katia seule enceinte. Avec «Une histoire d'amour», Alexis Michalik adapte pour la seconde fois une de ses pièces de théâtre pour le cinéma, quatre ans après «Edmond».