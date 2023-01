Humour : Manu Payet, Fary, Roman Frayssinet… Les nouveaux one man show à découvrir dès janvier 2023

Les humoristes s'apprêtent à faire leur rentrée. Alors que le mois de janvier sonne l'heure des créations, ils sont plusieurs à dévoiler leur nouveau one man show. Parmi eux : Manu Payet, Roman Frayssinet ou encore Paul Taylor.

Manu Payet revient en papa et boomer

Et de trois pour Manu Payet. Alors qu’en 2017, il a retrouvé les planches dans «Emmanuel», un second seul en scène présenté près de dix ans après son premier spectacle, Manu Payet sera de retour dès le 19 janvier prochain avec «Emmanuel 2». Un nouveau one man donné au théâtre de l’Œuvre jusqu’au 1er avril. Comme il y a 3 ans, le quadragénaire s’est offert avec l’affiche de cette nouvelle mouture un clin d’œil au film érotique Emmanuelle, pour raconter cette fois la suite de ses aventures : celles «de papa et boomer, sans tabac et sans gluten». Ça promet.

«Emmanuel 2», dès le 19 janvier, théâtre de l’Œuvre, Paris.

Fary s'installe à Paris avec son troisième solo

Après trois avant-premières exceptionnelles données au Dôme de Paris en novembre dernier, Fary prend ses quartiers au théâtre de la Renaissance avec son troisième one man : «Aime-moi si tu peux». Un spectacle réussi, dans lequel l'artiste évoque aussi bien sa vie de Parisien, ses angoisses de voyage mais aussi son couple, un sujet qu'il réussit à aborder avec originalité.

«Aime-moi si tu peux», du 27 janvier au 23 mars, théâtre de la Renaissance, Paris.

Paul Taylor, acte 3

Paul Taylor, le plus français des Britanniques, signe lui aussi son troisième one man. Après «So British ou presque», il revient avec «BisouBye X». Définitivement installé en France et devenu père de famille - thème de son second spectacle - le trentenaire compte cette fois dire «au revoir à un certain nombre de choses dans sa vie pour pouvoir passer au chapitre suivant», et ceci toujours en mêlant la langue de Molière à celle de Shakespeare tout au long du spectacle, sa marque de fabrique.

«BisouBye X», le 4 janvier à la Cigale et du 19 janvier au 1er avril à la Nouvelle Eve, Paris.

Roman Frayssinet dévoile son second one man

Révélé dans Clique sur Canal +, le chroniqueur Roman Frayssinet est de retour en 2023 avec un second one man show «Ô dedans». Après le succès d’«Alors», qui a réuni 100.000 spectateurs, ce nouveau show, donné du 5 janvier et jusqu’au 15 avril au Sacre, à Paris, affiche déjà complet. Un spectacle qu’il jouera ensuite partout en France dès le mois de mai, avant de revenir pour six dates à l’Olympia, entre novembre et décembre 2023. Avec au programme : «un voyage drôle et surréaliste autour de la vie intérieure».

«Ô dedans», au Sacre, dès le 5 janvier (complet), en tournée en France de mai à novembre, à l'Olympia pour 6 dates du 23 novembre au 14 décembre.

Marc-Antoine Le Bret en Solo mais pas trop

L’humoriste et imitateur Marc-Antoine Le Bret présente lui aussi son nouveau spectacle SOLO. Passant d’une voix à une autre - une centaine - l’artiste y dévoile ses nouveaux sketchs sur fond de fin du monde... histoire d'en rire.

«Solo», du 11 janvier au 18 février, Théâtre Déjazet, Paris.