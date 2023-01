Danse : le chorégraphe israélien Hofesh Shechter débarque à la Philharmonie de Paris dès ce vendredi

Après le théâtre de la Ville - Les Abbesses, Hofesh Shechter investit la Philharmonie de Paris, du vendredi 6 au dimanche 8 janvier. Le chorégraphe israélien y présente sa création «LIGHT : Bach dances».

Il est assurément l’un des chorégraphes contemporains les plus en vogue. L’Israélien Hofesh Shechter, qui joue son propre rôle dans le dernier film de Cédric Klapisch «En corps», dévoilera dès ce vendredi et jusqu'au dimanche 8 janvier son œuvre multidisciplinaire, «LIGHT : Bach dances», à la Philharmonie de Paris, dans le cadre de la programmation «Hors les murs».

Une création imaginée en étroite collaboration avec le metteur en scène John Fulljames en 2021, alors que le monde entier était encore et toujours touché par l’épidémie de coronavirus. Avec une quarantaine de personnes sur scène, dont les musiciens de l’orchestre baroque Concerto Copenhague et les danseurs de la Hofesh Shechter Company, ce spectacle (Prix FEDORA - Van Cleef & Arpels) aborde la question de la mort, en intégrant les témoignages de nombreux malades en fin de vie et les cantates de Jean-Sébastien Bach.

«Si Bach n’a jamais composé d’opéra, sa musique est hautement spirituelle. Elle est universelle dans l’expression des émotions humaines, et ses cantates nous permettaient de réunir danseurs, chanteurs, musiciens sous une forme proche d’un 'Gesamtkunstwerk' (ou œuvre d'art totale, concept esthétique issu du romantisme allemand, nldr)», a confié Hofesh Shechter à la journaliste et historienne de la danse, Sonia Schoonejans Finzi.

Le public aura le plaisir de découvrir une œuvre sublimée au style singulier, interprétée par des artistes totalement en osmose et dont les corps semblent comme électrisés au son de la musique. «J’espère qu’on peut sortir de ce spectacle avec une sensation de légèreté», ajoute le danseur et chorégraphe, qui vit depuis plusieurs années à Londres.

«LIGHT : Bach Dances», Hofesh Shechter, du 6 au 8 janvier, Grande salle Pierre Boulez à la Philharmonie de Paris (19e).