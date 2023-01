Astérix et Obélix : Guillaume Canet dévoile la bande-annonce officielle et ça promet

Guillaume Canet vient de dévoiler, ce jeudi, sur son compte Instagram la bande-annonce officielle d'«Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu», en salles le 1er février prochain. L'humour y est omniprésent.

Chose promise, chose due. Le réalisateur a partagé la bande-annonce officielle du nouveau volet cinématographique d'Astérix et Obélix. En salles dans un peu plus de trois semaines, ces nouvelles aventures seront les premières qui ne sont tirées d'aucune bande dessinée de René Goscinny et Albert Uderzo.

Le rire à l'honneur

Après avoir déjà dévoilé un premier teaser en octobre dernier, on y découvre cette fois la quasi totalité du casting en action et prête à faire rire, de Guillaume Canet et Gilles Lellouche, dans la peau des célèbres Gaulois, à Vincent Cassel, Marion Cotillard, Jonathan Cohen, Julie Chen, Leanna Chea, mais aussi Zlatan Ibrahimovic, José Garcia ou encore Angèle.

Des images qui ne manquent en effet pas d'humour. A l'écran, les clins d'oeil drolatiques se multiplient. D'Astérix faisant la promotion des légumes à Obélix dans un esprit très green, à César à qui l'on préfère confier un glaive plutôt qu'une épée afin qu'il ne se blesse pas, en passant par José Garcia hilarant dans toute ses imitations ou encore Jonathan Cohen irrésistible, la bande-annonce officielle mise sur l'humour. Et ça fonctionne.