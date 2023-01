César 2023 : l’acteur Tahar Rahim présidera la 48e cérémonie

L’acteur Tahar Rahim présidera la 48e cérémonie des César qui se tiendra le 24 février à l’Olympia, à Paris. Cette grand-messe du 7e art sera retransmise en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+.

En 2010, il remportait deux César, celui du meilleur espoir masculin et celui du meilleur acteur, pour sa performance magistrale dans «Le prophète» de Jacques Audiard. Treize ans plus tard, Tahar Rahim présidera la 48e cérémonie des César, qui aura lieu le 24 février sur la scène mythique de l’Olympia. «Cette fois c’est lui le boss», comme le précise sur Twitter la chaîne Canal+, qui retransmettra l’événement en clair, en direct et en exclusivité.

Il est entré dans le cinéma par la grande porte avec deux César dès son premier grand rôle, cette fois c'est lui le boss.





Tahar Rahim présidera la 48e Cérémonie des #César le 24 février à 21H00 en direct, en exclusivité et en clair sur CANAL+. pic.twitter.com/IZmHzMKDLb — CANAL+ (@canalplus) January 5, 2023

Tahar Rahim, qui connaît désormais une renommée internationale, a su choisir des rôles riches et complexes qui font de lui l’un des acteurs les plus brillants et talentueux de sa génération. «Le passé» d’Asghar Fahradi, «Grand Central» de Rebecca Zlotowski, «Désigné coupable» de Kevin Macdonald qui lui vaut une nomination aux Golden Globes et aux Bafta en 2021… A chacune de ses apparitions, le comédien crève l’écran. Et il brille également à la télévision dans des séries comme «The Eddy» ou «Le serpent».

Le public le retrouvera prochainement à l’affiche du biopic «Napoleon» de Ridley Scott, et du film «Madame Web» issu de l’univers Marvel. Il donnera aussi la réplique à Meryl Streep, Sienna Miller et Kit Harrington dans la série «Extrapolations».