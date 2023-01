Prix POLAR+ du Roman Noir Historique : tout savoir sur cette nouvelle récompense littéraire

La maison d’édition 10/18 et la chaîne POLAR+, sur myCANAL, s'allient pour créer un prix littéraire : le Prix POLAR+ du Roman Noir Historique.

Une nouvelle récompense littéraire voit le jour. Les éditions 10/18 et la chaîne télévisée POLAR+, accessible sur myCANAL, ont créé un Prix littéraire unique pour les polars historiques : le Prix POLAR+ du Roman Noir Historique.

Le jury sera composé de téléspectateurs de la chaîne POLAR+, de libraires du réseau des Libraires Ensemble, un réseau national de librairies indépendantes, ainsi que d'un journaliste du Figaro Magazine.

six ouvrages en lice

Pendant 5 mois, entre janvier et mai, les jurés pourront découvrir une sélection de six polars historiques, et devront voter pour leur ouvrage favori à la fin du mois de mai.

Les livres en lice pour cette première édition sont : «Nostradamus et le dragon de Raphaël», de Jean d’Aillon, «1803, la nuit de la sage-femme», d’Anne Villemin-Sicherman, «Les Lionnes de Chauvet», de Sophie Marvaud, «Les larmes du Reich», de François Médéline, «1800 la main de sang», de Tristan Mathieu, et enfin, «Qui a tué le Minotaure ?», écrit par Claude Izner.

Le roman lauréat sera remis en vente le 15 juin prochain. Quant à son auteur, il bénéficiera d'une tournée au sein du réseau des Libraires Ensemble, ainsi que d'une mise en avant sur les réseaux 10/18, POLAR+ et Le Figaro Magazine.