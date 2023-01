Cinéma : ces 10 films français qu'il ne faudra pas manquer en 2023

En 2023, il n'y aura pas que les blockbusters américains au cinéma. Voici dix films français que l'on attend avec impatience dans les salles obscures cette année.

«Astérix et Obélix : L’empire du Milieu» (1er février)

Les célèbres Gaulois créés par René Goscinny et Albert Uderzo reviennent dans de nouvelles aventures basées, pour la première fois, sur un scénario original. De et avec Guillaume Canet, cette superproduction réunit un casting exceptionnel avec, entre autres, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, José Garcia… et même Zlatan Ibrahimovic.

«Alibi.com 2» (8 février)

Toujours emmenée par Philippe Lacheau, la Bande à Fifi, rejointe par Arielle Dombasle, Alexandra Lamy, Gérard Jugnot et Gad Elmaleh, débarque de nouveau sur grand écran, cinq ans après le premier volet, «Alibi.com», qui avait cartonné au box-office avec plus de 3,6 millions de spectateurs. Alors qu’il est sur le point de se marier à Flo, Greg est obligé de rouvrir son agence avec ses anciens complices.

«La grande magie» (8 février)

Judith Chemla, Rebecca Marder, Denis Podalydès, Sergi Lopez, François Morel… Pour son nouveau long-métrage, qui oscille entre drame et comédie musicale, Noémie Lvovsky s’est entourée d'une belle pléiade d’acteurs. Une adaptation de la pièce de théâtre éponyme d’Eduardo De Filippo, qui se déroule dans les années 1920 dans un hôtel en bord de mer, lequel verra l’arrivée d’une troupe de saltimbanques.

«Mon Crime» (8 mars)

Dans ce film policier de François Ozon, Nadia Tereszkiewicz interprète la jeune Madeleine Verdier, une actrice qui n’a jamais connu le succès et qui est accusée du meurtre d’un producteur dans les années 1930. Elle sera acquittée grâce à l’aide précieuse d’une amie avocate au chômage. Mais y a-t-il eu réellement légitime défense ?

«Les trois mousquetaires : d’Artagnan» (5 avril)

Cette nouvelle adaptation cinématographique du roman d’Alexandre Dumas par Martin Bourboulon sera déclinée en deux longs-métrages. Le premier sera dédié à l'illustre d’Artagnan joué par François Civil. On retrouvera Athos, Porthos et Aramis, incarnés respectivement par Vincent Cassel, Pio Marmaï et Romain Duris, dans un second volet qui sortira le 13 décembre 2023.

«La vie pour de vrai» (19 avril)

Quinze ans après «Bienvenue chez les Ch'tis», Dany Boon fait de nouveau équipe avec son acolyte Kad Merad, dans cette comédie loufoque pour laquelle il endosse la double casquette d’acteur et réalisateur. L'humoriste incarne Tridan Lagache, un quinqua qui a passé sa vie au Club Med et qui décide de tout plaquer pour rejoindre Paris en quête de son amour de jeunesse.

«Un métier sérieux» (13 septembre)

Thomas Lilti, réalisateur d’«Hippocrate», «Médecin de campagne» et «Première année», dirigera les acteurs Vincent Lacoste et François Cluzet qu'il connaît bien, dans ce long-métrage dont le scénario reste encore secret. Il se pourrait que la médecine soit une nouvelle fois au cœur de l'intrigue. On comptera aussi au casting Louise Bourgoin, Adèle Exarchopoulos et William Lebghil.

«Une année difficile» (18 octobre)

Le binôme gagnant Eric Toledano et Olivier Nakache, à qui l’on doit notamment «Intouchables», signe une comédie pleine d’humanité portée à l’écran par Pio Marmaï et Jonathan Cohen. Leurs personnages, désabusés et sans le sou, choisissent sans grande conviction de se rapprocher d’un groupe de militants écologistes.

«Second tour» (25 octobre)

Après avoir raflé sept César avec son formidable «Adieu les cons» en 2021, Albert Dupontel dévoilera cette année une satire politique mettant en scène une jeune journaliste enquêtant sur une campagne présidentielle et un candidat, qui fait figure de favori, pas aussi lisse qu’il n’y paraît.

«L’abbé Pierre : une vie de combats» (8 novembre)

Pensionnaire de la Comédie-Française, Benjamin Lavernhe se glisse dans la peau de Henri Grouès, dit l’abbé Pierre (1912-2007), l’une des personnalités les plus appréciées des Français. Ce biopic signé Frédéric Tellier s’intéressera aux combats de cet homme qui a œuvré toute sa vie pour les plus démunis, mais aussi à ses blessures et à ses fêlures.