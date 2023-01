Funérailles de Linda de Suza : un dernier adieu à la chanteuse aujourd’hui en Normandie

Les funérailles de la chanteuse d'origine portugaise Linda de Suza, morte le 28 décembre dernier des suites du Covid-19, ont lieu ce vendredi 6 janvier à Gisors, dans l’Eure. Un dernier adieu à une icône communautaire, et par-dessus tout populaire, en terres normandes.

Des fleurs par centaines et des fans attendus en nombre. Les obsèques de Linda de Suza, décédée mercredi 28 décembre à l'âge de 74 ans, ont lieu ce vendredi 6 janvier à Gisors dans l'Eure, non loin de sa maison normande où elle s'était retirée depuis de nombreuses années.

Conformément à la volonté de ses proches, pour honorer la mémoire de l'inoubliable chanteuse franco-portugaise des années 1980, le public a été invité à apporter des œillets rouges, fleurs symbolisant la chute de la dictature salazariste, en 1974, et qui avait cours au Portugal depuis 1933.

Une cérémonie religieuse est prévue à 14h30 en l’église Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors, avant que la chanteuse ne soit inhumée le soir même, au grand cimetière de la ville.

Un destin hors du commun

Née le 22 février 1948 dans une région rurale du sud du Portugal, Teolinda Joaquina de Sousa Lança, de son vrai nom, avait dû, comme des milliers d'autres Portugais de sa génération, quitter l’école à 11 ans pour travailler.

Arrivée clandestinement en France dans les années 1970, à 24 ans, avec João, son fils de 4 ans surnommé Jeannot, elle avait dû fuir son pays ainsi qu'une famille maltraitante et tyrannique, qui acceptait mal qu’elle ait eu un enfant sans être mariée. Elle ne parlait pas un mot de français et l'apprit, selon la légende, en quelques mois grâce aux romans-photos du magazine Nous-Deux.

C'est aux puces de Saint-Ouen, "chez Louisette", que la célèbre chanteuse franco-portugaise Linda de Suza avait fait ses premières scènes. Elle est décédée le 28 décembre 2022. pic.twitter.com/UVN8RDj2Nn — INA.fr (@Inafr_officiel) December 30, 2022

Après avoir brièvement vécu dans le bidonville de Champigny-sur-Marne, à l'époque le plus grand de France où 15.000 Portugais y étaient entassés, puis travaillé dans une conserverie du Kremlin-Bicêtre avant de devenir femme de chambre à Paris, la chance finira par lui sourire «Chez Louisette», un bistrot des puces de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), où elle reprend Amalia Rodrigues, reine du fado.

Très vite, le bouche à oreille fonctionne au point d'attirer l’attention de Claude Carrère, qui lui fera signer un contrat. A 30 ans, sur le plateau de Michel Drucker, elle remplaça au pied levé Claude François, qui venait de mourir. Son premier disque, «Le Portugais», se vendra à 400.000 exemplaires. Mêlant variété française et chansons portugaises, elle comptera parmi ses plus grands succès «Tiroli Tirola» ou encore «L'Etangère», et chantera quinze jours à guichet fermé à l'Olympia.

Mais c'est sans doute le récit de son passage clandestin des Pyrénées, avec pour seul bagage une «valise en carton», qui lui attira définitivement l'amour du public. Après s'être confiée une nouvelle fois à Michel Drucker, dans l'émission Champs-Elysées, les téléspectateurs bouleversés s'étaient rués dès le lendemain chez leur libraire pour réclamer son livre, vendu à 2 millions d'exemplaires. L'ouvrage, adapté en série à la télévision avant de connaître un échec cuisant sous forme de comédie musicale, reste encore à ce jour l'un des très rares témoignages directs de l'immigration portugaise en France signé par une femme.

La triste nouvelle du décès de Linda de Suza (ou, plutôt, Linda de Sousa) m’amène à rédiger un 9e thread sur l’histoire de l’immigration portugaise en France : chanson et immigration portugaise en France. pic.twitter.com/huJ6R2Isx0 — Victor Pereira (@VictorPereir1) December 29, 2022

Dans le même temps, comme le souligne l'historien spécialiste de l'immigration portugaise en France Victor Pereira, la vie et l'oeuvre de Linda de Suza forgeront «l'un des stéréotypes qui collera ensuite à l’immigration portugaise : la valise en carton, symbole d’une immigration de pauvres ayant quitté leur pays avec peu de choses». Un parcours hors norme néanmoins célébré jusqu'à l'Elysée, où selon le communiqué officiel du palais, le président de la République et son épouse ont salué «cette icône des destins croisés de nos deux peuples et qui bâtit des ponts entre le pays où elle avait commencé sa vie et celui où elle l’acheva.»

Un hommage en banlieue parisienne ce dimanche

Mais la vie de Linda de Suza a aussi conquis le coeur de nombreuses autres personnes issues d'autres immigrations, maghrébine notamment, tout comme celui de Français issus de classes populaires qui ont pu trouver un écho à leur propre histoire, dans le mépris social dont la chanteuse fut souvent la cible. A l'annonce de sa mort, des milliers de messages, en France et à l'étranger, ont d'ailleurs été publiés sur les réseaux sociaux en son hommage.

Ce faisant, il devrait y avoir foule aujourd'hui dans les rues de Gisors pour lui dire un dernier au revoir. Alors que plusieurs autocars de fans sont attendus sur place, José Cerqueira, le maire de Gisors, a même dû prendre un arrêté pour réguler la circulation. Et pour les Parisiens qui ne peuvent se rendre en Normandie, un autre hommage à la chanteuse est organisé ce dimanche à Champigny-sur-Marne, face au monument sur lequel repose le buste de l'ancien maire Louis Talamoni, bienfaiteur de la communauté et représentant l'entraide et la solidarité unissant la France et le Portugal.

Linda de Suza était venue à l'inauguration du monument en 2016 et avait glissé à cette occasion une dédicace dans un livre écrit par Valdemar Francisco, le responsable d'une association locale, intitulé «Le monument, le devoir de mémoire». Reprenant les mots de Romain Gary, elle y affirmait que «le nationalisme, c'est la haine des autres. Et moi en France, comme beaucoup de mes compatriotes, c'est l'amour des autres que j'ai trouvé.»