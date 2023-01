Orelsan : «Civilisation» est l'album le plus vendu en France en 2022

Avec «Civilisation», Orelsan arrive en tête du classement, dévoilé ce vendredi, des 200 albums les plus vendus en France en 2022. Ninho et Stromae sont en deuxième et troisième position.

A 40 ans, Orelsan enchaîne les records. Sorti en novembre 2021, son album «Civilisation» se hisse en tête du classement des 200 albums les plus vendus en 2022 en France, selon les chiffres dévoilés ce vendredi par le Syndicat national de l'édition phonographique (Snep).

Au total, ce disque enregistre 406.837 ventes, en combinant exemplaires physiques - CD, vinyles -, téléchargements et écoutes sur les plates-formes de streaming.

Alexandre Lasch, directeur général du Snep, précise que «c’est une référence» puisqu'Orelsan trônait déjà en tête des ventes de l'année 2021 et que «ce n'est pas systématique qu'un artiste se maintienne en tête deux années de suite». Seuls Adele (2011 et 2012 avec «21») et Stromae (2013 et 2014 pour «Racine Carrée») avaient réussi à faire aussi bien.

Ce même Stromae arrive cette fois-ci en troisième position avec son album «Multitude», écoulé à plus de 240.000 exemplaires. Il est devancé par «Jefe», signé Ninho, qui atteint plus de 280.000 ventes.

Le rappeur Jul, artiste le plus écouté

Avec pas moins de sept albums en solo dans le Top 200, le prolifique Jul présente 582.635 ventes cumulées (sans compter les albums collectifs «13'Organisé» et «Le Classico organisé» qu'il a impulsés). Le rappeur est coutumier du fait (549.000 ventes cumulées pour ses huit albums dans le Top 200 en 2021).

Le Marseillais de 32 ans propose en moyenne deux albums par an. Il entretient ainsi un flux constant d'écoutes sur les plates-formes entre nouveaux et anciens disques (aucun de plus de trois ans n'est comptabilisé par le Snep).

Le ticket rap, r'n'b et pop moderne domine toujours le Top 10, avec pour seule intruse variété Clara Luciani, qui arrive à la 10e position avec «Cœur» et ses 156.531 ventes. Le premier artiste non francophone, le Britannique Ed Sheeran, ne pointe qu'en 13e position.