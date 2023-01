Thomas Dutronc est «très fier» de sa mère François Hardy, seule française au classement des meilleurs chanteurs de tous les temps

Alors que François Hardy figure dans le classement des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps, dévoilé en début de semaine par le magazine Rolling Stone, Thomas Dutronc a fait part de son admiration pour sa mère.

Un tendre hommage. Thomas Dutronc a réagi ce vendredi au classement du magazine Rolling Stone, qui a hissé sa mère Françoise Hardy à la 162e place des meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'artiste figure parmi ses plus grands fans.

«Trop fier d'elle !», a posté Thomas Dutronc sur son compte Instagram, soulignant par ailleurs que Françoise Hardy est «la seule française à figurer dans ce classement». L'artiste de 49 ans en a également profité pour rappeler les raisons qui ont valu à Françoise Hardy d'être nommée dans ce classement selon le magazine Rolling Stone, qui évoque «une superstar internationale qui écrivait elle-même ce qu’elle chantait, fait rare au milieu des années 1960, surtout pour les femmes».

Mais ce qui a semble-t-il également touché Thomas Dutronc, c'est la réaction de Françoise Hardy, entre humilité et humour. Une réaction qu'il a partagé dans un montage vidéo dans lequel il reprend les propos de sa maman.

«Bien sûr que cela me touche et me fait plaisir quand bien même je ne mérite pas tout à fait d’être dans ce classement», avait en effet réagi Françoise Hardy après en avoir pris connaissance. «C'est assez incompréhensible mais très flatteur», soulignait-elle, avant de conclure avec humour : «Je ne résisterai pas à la tentation de m'en vanter». L'attitude d'une grande dame qui a poussé son fils à lui témoigner toute son admiration.