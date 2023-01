Disparition : le romancier et poète américain Russel Banks est mort à 82 ans

Le romancier et poète américain Russell Banks est mort samedi à 82 ans des suites d’un cancer, a annoncé son éditeur Dan Halpern.

Un grand écrivain est mort. Russel Banks, romancier américain est décédé ce samedi à l'âge de 82 ans, des suites d'un cancer, a annoncé son éditeur Dan Halpern auprès de l'agence américaine AP.

L’auteur de «Continents à la dérive» et «Pourfendeur de nuages» est «décédé paisiblement chez lui, dans le nord de l’Etat de New York», a tweeté l’écrivaine Joyce Carol Oates ce dimanche matin, rendant hommage à son ami.

very sad news that a great American writer, Russell Banks, beloved friend of so many, passed away peacefully last night in his home in upstate NY. I loved Russell & loved his tremendous talent & magnanimous heart. "Cloudsplitter"--his masterpiece. but all his work is exceptional

— Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) January 8, 2023