Avatar 2 : le film de James Cameron franchit le cap des 10 millions d’entrées en France

Depuis sa sortie en France le 14 décembre dernier, «Avatar : la voie de l’eau» a attiré plus de 10 millions de spectateurs. Il devient le 7e plus grand succès de tous les temps.

Va-t-il faire mieux que le premier volet ? Alors que son illustre aîné a attiré 14,7 millions de téléspectateurs en France lors de sa sortie en 2009, «Avatar : la voie de l’eau» comptabilise déjà plus de 10 millions d’entrées depuis qu’il a été dévoilé au cinéma, le 14 décembre dernier.

Vous êtes plus de 10 millions à être retournés sur Pandora. Irayo ! #AvatarLaVoiedeLeau pic.twitter.com/FkjarqCaVI — 20th Century Studios FR (@20thCenturyFR) January 9, 2023

En moins de quatre semaines, le long-métrage de James Cameron, que les deux tiers des spectateurs ont vu en 3D, a donc dépassé la nouvelle version du «Roi Lion» qui était jusqu’à présent le dernier blockbuster à avoir cumulé plus de 10 millions de tickets. Ces nouvelles aventures de Jake Sully et de sa famille ont généré plus d’1,7 milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

va-t-il détrôner le record de «Titanic» ?

Ce deuxième chapitre de la saga Avatar devient donc le 7e plus grand succès de tous les temps, selon un communiqué du distributeur. A noter que la France est le troisième pays où le film de science-fiction rencontre le plus de succès, derrière les Etats-Unis et la Chine, mais devant l'Allemagne et la Corée du Sud.

«Avatar : la voie de l’eau» enregistre des performances inédites depuis le début de la pandémie de coronavirus, mais devra encore séduire un grand nombre de spectateurs s’il souhaite détrôner «Titanic», du même James Cameron, avec ses 21 millions d’entrées dans l’Hexagone.