Après Indochine, Louise Attaque refuse de se produire au festival Les Déferlantes à Perpignan

Après Indochine, Louise Attaque a annoncé ce mardi qu’il refusait de se produire en juillet au festival Les Déferlantes. La raison ? L’événement se déroule à Perpignan, ville gérée par le Rassemblement national (RN).

Alors qu’il devait se tenir à Céret du 6 au 9 juillet, le festival Les Déferlantes se déroulera finalement cette année à Perpignan, ville dirigée par Louis Aliot, maire RN. Et c’est là que le bât blesse pour certains artistes. Après Indochine, c’est en effet le groupe Louise Attaque qui a déclaré ce mardi qu'il refusait de s’y produire.

Indochine ...Louise Attaque... et bien d'autres... même combat pic.twitter.com/Ic2C1CGIbr — indochinoise (@Indochinoise_) January 10, 2023

«Nous avions prévu de jouer au festival Les Déferlantes le 9 juillet prochain. (...) Il a été déplacé sur la commune de Perpignan par les organisateurs, sans que nous ayons été concertés. Le maire RN de la ville de Perpignan s'en est aussitôt félicité», écrit le groupe dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

«Ne souhaitant cautionner ni la méthode du fait accompli, ni la possible récupération du festival par la mairie, nous demandons aussi à la direction des Déferlantes de faire tout son possible afin de trouver un autre lieu. (...) En l’état actuel des choses et dans ce contexte précis, nous ne souhaitons pas participer à cet événement», prévient le groupe de Gaëtan Roussel.

L’an dernier, Les Déferlantes ont accueilli «plus de 100.000 festivaliers durant quatre jours», mais le public a notamment déploré des difficultés de déplacements, selon le festival. Lundi, les organisateurs du festival ont pris «acte de la position du groupe de conditionner, pour des questions politiques, leur venue aux Déferlantes». Le président du RN Jordan Bardella a dénoncé un comportement «sectaire et irrespectueux».