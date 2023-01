Golden Globes 2023 : Ke Huy Quan, icône d'«Indiana Jones» et des «Goonies», rend un hommage émouvant à Steven Spielberg pour ses premiers rôles au cinéma

Sacré meilleur acteur dans un second rôle aux Golden Globes pour la comédie «Everything Everywhere All At Once», l’acteur Ke Huy Quan a rendu mardi un vibrant hommage à Steven Spielberg, qui a été le premier à lui donner sa chance au cinéma.

Il y a des rencontres qui vous marquent à jamais. Alors qu’il venait de recevoir mardi soir, à Los Angeles, le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans la comédie loufoque et décalée «Everything Everywhere All At Once», Ke Huy Quan, très ému, a tenu à remercier le réalisateur Steven Spielberg, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible.

Trop d'émotions





Brad Pitt, Salma Hayek, Steven Spielberg et Jessica Chastain qui applaudissent Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once), ça c'est la classe. #GoldenGlobes pic.twitter.com/ieqoHmcQ85 — CANAL+ (@canalplus) January 11, 2023

«On m’a appris à ne jamais oublier d’où je viens et à toujours me souvenir de qui m’a donné ma première opportunité. Je suis ravi de voir Steven ici. Merci, Steven», a déclaré le comédien en apercevant son mentor dans la salle des Golden Globes.

Steven Spielberg a en effet été le premier à confier un rôle à Ke Huy Quan, dans «Indiana Jones et le temple maudit», sorti en 1984. L’Américain d’origine vietnamienne avait alors 12 ans et incarnait le personnage de Demi-Lune au côté d’Harrison Ford.

Un an plus tard, en 1985, Ke Huy Quan avait retrouvé Steven Spielberg - alors producteur et scénariste - sur le plateau des «Goonies» de Richard Donner, dans lequel il jouait Richard Wang, alias «Data», qui faisait les 400 coups sur son BMX avec ses copains Mickey, Choco et Bagou.

Après ces deux succès au box-office, Ke Huy Quan avait alors connu une traversée du désert, les rôles au cinéma se faisant rares. Mais grâce aux réalisateurs Daniel Kwan et Daniel Scheinert, auteurs de «Everything Everywhere All At Once» (sorti en août dernier en France), l’acteur de 51 ans est revenu sur le devant de la scène et a été récompensé par ses pairs, mardi soir, à Los Angeles.