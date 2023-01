Opéra Garnier : on a testé le nouveau jeu immersif Arsène Lupin

Cette année, il existe une nouvelle façon ludique de visiter l'Opéra Garnier. A la différence des visites guidées traditionnelles, le nouveau jeu immersif Arsène Lupin permet aux visiteurs d'observer, d'une conduite unique, ce lieu fascinant.

Une nouvelle expérience est à vivre sous les ors de l'Opéra Garnier. Le célèbre monument de Paris accueille, depuis le 21 décembre dernier, un jeu immersif, inspiré des escape games. Et c'est l'emblématique Arsène Lupin, gentleman cambrioleur des romans de Maurice Leblanc, qui nous invite à explorer les lieux avec un regard inédit. CNEWS a pu se livrer à cette visite pas comme les autres.

Lorsque l’on arrive, nous sommes tout de suite accueillis par les valets d’Irène Lupin, l'hôtesse de ces lieux. Nous formons alors des groupes et nous nous voyons remettre le mystérieux carnet d’Arsène Lupin, comprenant six énigmes à résoudre. Les différentes étapes du jeu se déroulent ensuite à travers tout le palais. L’occasion d’appréhender ce lieu magique érigé au XIXe siècle et qui n'a pas encore révélé tous ses secrets aux visiteurs. C'est d'ailleurs dans cette perspective que les joueurs pourront accéder à un endroit habituellement fermé au grand public. Mais chut, on ne vous en dit pas plus !

des énigmes ardues

Une fois les portes passées, nous sommes immédiatement immergés dans les lieux. Il faut toutefois savoir que les participants à cette expérience sont mélangés avec les autres visiteurs qui n’ont aucun lien avec le jeu. Plan en main, notre mission sera tout d'abord de trouver les indices dans les différentes œuvres d’arts de l'Opéra Garnier, et d'établir des liens entre eux. Ce jeu immersif nous permet ainsi d'observer d’une façon unique l’intérieur de ce lieu fascinant. Nous regardons alors les moindres détails des peintures, des sculptures et des décors afin de résoudre les énigmes.

Un point n'est toutefois pas évident : la quête de ces indices. Nous avons parfois, mis plus de 30 minutes à en trouver un. Heureusement, des guides - mélangés à la foule - peuvent nous aider à nous repérer. Car l’opéra est un lieu gigantesque et l'on s’y perd très vite.

Le jeu immersif Arsène Lupin est accessible aux visiteurs dès l'âge de 10 ans. L'entrée est à 20 € pour les moins de 15 ans, 25 € pour les étudiants et 28 € pour les adultes.