Mort de Jeff Beck : Johnny Depp était au chevet du guitariste avant sa mort

Selon le site américain People, Johnny Depp était présent au chevet de Jeff Beck avant son décès. L’ex-star de la saga cinématographique «Pirates des caraïbes» serait totalement dévastée par la mort du guitariste, à l’âge de 78 ans.

Il le considérait comme son frère. Le site américain People a révélé, ce jeudi 12 janvier, que Johnny Depp était présent «au chevet de Jeff Beck» en compagnie d’«autres rockstars» avant la mort de ce dernier, mardi 10 janvier. Le guitariste a succombé à une méningite à l’âge de 78 ans. Une disparition soudaine qui a profondément touché la star de la saga cinématographique «Pirates des Caraïbes».

«La maladie est arrivée très vite et tout s'est détérioré rapidement au cours des deux dernières semaines. Johnny n’a pas encore digéré la nouvelle. Il est dévasté», précise le site. «Ils avaient une amitié très forte, ils étaient extrêmement proches, et il s'est encore rapproché au cours de l'été dernier quand ils étaient en tournée ensemble», peut-on lire également.

En juillet dernier, alors qu’il venait à peine d’en terminer avec le procès l’opposant à son ex-compagne, Amber Heard, Johnny Depp avait sorti un album avec Jeff Beck baptisé «18». Le duo avait également sorti un clip pour le single «This is a song for Miss Hedy Lamarr». Un moment de partage artistique qui avait enchanté l’acteur. «C'est un honneur extraordinaire de jouer et d'écrire de la musique avec Jeff, l'un des plus grands et quelqu'un que j'ai maintenant le privilège d'appeler mon frère», avait confié Johnny Depp.

De son côté, Jeff Beck n’avait pas tari d’éloge sur le comédien. «Il a été une force majeure sur ce disque. J'espère simplement que les gens le prendront au sérieux en tant que musicien, car il est difficile pour certains d'accepter que Johnny Depp puisse chanter du rock and roll», avait-il déclaré.