Voici le cinéma le plus fréquenté au monde

Incroyable mais vrai, le cinéma le plus fréquenté au monde est français. Il s’agit de l’UGC Ciné Cité Les Halles, à Paris, qui a attiré plus de 2,22 millions de spectateurs en 2022.

Avec 27 salles, et ouvert de 9h à minuit, l’UGC Ciné Cité les Halles, qui se trouve en plein cœur de la capitale française, a accueilli plus de 2,22 millions de spectateurs l’an dernier, devenant ainsi le cinéma le plus fréquenté au monde, selon des données dévoilées mercredi par l'institut Comscore.

L’établissement parisien, qui offre par ailleurs des abonnements attractifs, devance le Burbank de Los Angeles et le Showcase Bluewater, situé au sud-est de Londres.

«Le succès de l’UGC Ciné Cité Les Halles démontre la pertinence du modèle porté par les cinémas UGC, qui valorise toutes les cinématographies, du blockbuster américain aux films Art et Essai. C’est cet éclectisme, cher aux spectateurs, qui fait de la France le premier marché européen», a précisé Brigitte Maccioni, PDG de la société d'exploitation cinématographique.

Rappelons qu’en 2022, les salles de cinéma en France ont vu le retour des spectateurs avec 152 millions de billets écoulés, soit les trois quarts de leur fréquentation d’avant-Covid.