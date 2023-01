Dr Dre s'apprêterait à vendre son catalogue musical pour une somme astronomique

Le rappeur et compositeur Dr. Dre serait sur le point de conclure un accord avec Universal Music Group et Shamrock Holdings. La star pourrait leur vendre les droits d'une partie de son répertoire pour plus de 185 millions d'euros.

Une belle transaction pour Dre. Selon plusieurs médias américains, la star du rap et producteur Dr Dre serait en passe de céder une partie des droits de son répertoire. Un accord aurait été trouvé entre l'artiste, Universal Music Group et Shamrock Holdings, notamment connu pour avoir racheté en 2020 le catalogue des six albums de Taylor Swift. Si Dr Dre semble avoir du faire quelques concessions, l'artiste lauréat de sept Grammy Awards devrait toutefois rafler plus de 185 millions d'euros.

D'après une source proche du rappeur, citée par Variety, «le prix de vente final serait probablement inférieur au prix demandé de 250 millions de dollars (231 millions d'euros), mais bien au-dessus de 200 millions de dollars (184,9 millions d'euros)».

Son album «tHE cHRONIC» POURRAIT ÊTRE CONCERNÉ

Cet accord comprendrait plusieurs actifs de la star. Il porterait notamment, selon le magazine Billboard, sur deux de ses albums solo, mais aussi sur sa part de redevance au sein du groupe N.W.A - crew emblématique des années 1980-90 composé entre autre d'Ice cube ou encore Eazy-E, aujourd'hui décédé - ainsi que sur ses redevances de producteur et sa part d'auteur sur son catalogue de chansons.

«The Chronic», premier album studio de Dre sorti en 1992, considéré comme l'un des plus grands albums de rap US, pourrait alors être concerné par cette transaction.

Si cet accord est confirmé, Dr Dre ne sera pas le premier artiste à vendre ses droits ces derniers mois. L'année dernière, Bob Dylan et Sting ont également fait le même choix.