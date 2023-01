Le spectacle musical événement «Noé, la force de vivre» pose ses valises au Palais des Congrès de Paris, pour émerveiller les petits et les grands jusqu'au 29 janvier.

Librement inspiré du récit de la Genèse, le spectacle musical «Noé, la force de vivre» fait son grand retour à Paris, au Palais des Congrès, du samedi 21 au dimanche 29 janvier. Ce show hors normes, qui réunit plus de 30 chanteurs, danseurs et acrobates, met en scène l'une des plus grandes histoires de l’humanité, tirée de l'Ancien Testament.

Plus précisément, il retrace l'épisode de l'arche de Noé, cet immense arche en bois dans lequel il est chargé d’embarquer avec sa famille, ainsi qu’avec un couple d’animaux de chaque espèce, alors que le déluge s'abat sur Terre.

des animaux plus vrais que nature

Et le rôle de Noé est interpreté avec brio par Essaï Altounian, qui est également le créateur et compositeur du spectacle. Porté par des effets visuels époustouflants, ce spectacle immersif donne également à voir des animaux plus vrais que nature.

Lion, éléphants, girafes, et autres pandas - articulés grâce à des acteurs placés à l’intérieur - viendront à la rencontre des plus jeunes et feront plusieurs apparitions sur les planches, apportant avec eux un message fort : préservons et protégeons notre planète.

Rythmé par des chansons pop, aux sonorités ethniques et sacrées, ce spectacle «est un défi immense tant au niveau de sa conception et des aspects techniques, qu’au regard du message environnemental qu’il porte pour les générations futures», a expliqué l’artiste franco-arménien Essaï Altounian.

«Noé, la force de vivre», Palais des Congrès (Paris 17e), du samedi 21 au dimanche 29 janvier.