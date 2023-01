Brad Pitt : Seven, Légendes d’automne, Snatch… Voici la liste de ses 10 meilleurs films

À l’affiche du film «Babylon», dont la sortie dans les salles françaises est prévue pour le 18 janvier, Brad Pitt affiche une filmographie particulièrement étoffée à l’aube de ses 60 ans. Voici la liste de ses 10 meilleurs films, d'après la rédaction.

Troie (2004)

En 2004, Brad Pitt est officiellement devenu un demi-Dieu à l’écran en incarnant le personnage d’Achille dans «Troie», l’adaptation cinématographique de la grande épopée d’Homère mis en scène par Wolfgang Petersen, avec Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, ou encore Brian Cox au générique.

Si sa performance d’acteur n’a pas marqué durablement les esprits, ce long-métrage voit Brad Pitt s'afficher dans la meilleure forme physique de sa carrière, avec des muscles saillants et ses longs cheveux blonds. Mais c’est encore Brian Cox (Succession), qui y incarnait le personnage d’Agamemnon, qui en parle le mieux. «Brad est arrivé sur le plateau de tournage, et ma mâchoire est tombée devant son exceptionnelle beauté. Je suis hétérosexuel, mais je me suis dit ‘Mon dieu ! Ce gars est magnifique. Qui peut avoir la moindre chance en partageant l’écran avec cet homme absolument divin ?’», lançait-il en janvier 2022 sur la chaîne YouTube de Vanity Fair.

Ad Astra (2019)

Visuellement mémorable, «Ad Astra», réalisé par James Gray, n’a pas rencontré le succès escompté auprès du public. La critique, elle, en revanche, a adoré Brad Pitt dans le rôle de cet astronaute contraint de voyager aux confins de l’univers dans l'espoir de percer le mystère de la disparition de son père et de son équipage. Et de sauver notre planète. Le comédien y démontre l’étendue de son talent d’interprète, avec cette histoire émouvante sur les relations père/fils, et avec une réflexion existentielle sur la place de l’humanité dans l’immensité de l’espace et du temps.

Once upon a time… in Hollywood (2019)

L’âge n’a aucune prise sur Brad Pitt, toujours aussi magnétique dans ce film de Quentin Tarantino dans lequel il incarne le cascadeur Cliff Booth, doublure de l’acteur Rick Dalton (joué par Leonardo DiCaprio) au moment où Hollywood est en passe de connaître une révolution majeure, et menace de faire échouer ce dernier dans le rang des ‘has-been’. Si «Once upon a time… in Hollywood» n’est clairement pas le meilleur film du réalisateur, il aura au moins eu le mérite de permettre à Brad Pitt de rafler l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2020. Ce qui n’est pas rien dans la carrière d’un comédien.

Légendes d’Automne (1994)

Deux ans après l’excellent «Et au milieu coule une rivière», Brad Pitt confirmait son statut de star incontournable à Hollywood avec le rôle de Tristan (que Johnny Depp avait refusé) dans «Légendes d’automne», où il vole la vedette à Anthony Hopkins avec une aisance déconcertante. On ne voit que lui à l’écran, sous les traits d’un personnage hanté par la mort de son petit frère lors de la Première Guerre mondiale, puis harcelé par un frère aîné rongé par la jalousie quand il réalise, après l'avoir épousée, que le cœur de la femme qu'il aime bat pour Tristan. Un film d’une rare beauté mis en image par Edward Zwick, et magnifiquement porté par la musique composée par le regretté James Horner (Titanic).

Seven (1995)

Un des meilleurs films du réalisateur David Fincher. Brand Pitt est tout simplement parfait dans le rôle du jeune détective David Mills, qui se retrouve associé à l’inspecteur Somerset, un flic désabusé proche de la retraite brillamment incarné par Morgan Freeman. Ensemble, ils se retrouvent à travailler sur une affaire sordide qui va rapidement se transformer en une course contre la montre haletante pour identifier et mettre hors d’état de nuit un tueur en série s’inspirant des 7 péchés capitaux. La palette émotionnelle de l’acteur y est impressionnante, notamment au moment de la conclusion absolument choquante du film.

The Tree of life (2011)

Film profondément philosophique signé Terrence Malik, «The Tree of Life» plonge dans l’enfance de Jack (incarné à l’âge adulte par Sean Penn) avec son père et sa mère, puis avec ses frères. Brad Pitt y incarne le patriarche, un ingénieur qui rêvait de devenir pianiste, imposant une éducation autoritaire à ses enfants. Et qui dicte sa loi au sein du foyer. Le comédien partage l’écran avec Jessica Chastain, absolument phénoménale dans le rôle de son épouse. Un film qui sort définitivement du lot dans la filmographie de l’acteur.

Inglorious Basterds (2009)

Un des meilleurs films de Quentin Tarantino, pour le coup. Brad Pitt y joue le rôle du lieutenant Aldo Raine, surnommé Aldo l’Apache, qui va monter un commando de juifs-américains dont la mission est de massacrer un maximum de soldats allemands… et de les scalper. Le comédien se régale avec des dialogues qui mettent en avant son incroyable ‘swag’. On peut ressentir sa délectation à chaque réplique qu'il articule avec un accent du Tennessee à couper au couteau. Une performance magistrale, un point c’est tout.

Snatch (2000)

Sur la troisième marche du podium, on vient déposer «Snatch : tu braques ou tu raques», petit bijou signé par le réalisateur britannique Guy Ritchie, avec Jason Statham et Stephen Graham dans les rôles principaux. Et pourtant. C'est bien Brad Pitt, en boxeur gitan increvable appelé Mickey dont il est quasi-impossible de comprendre un traître mot quand il parle, qui vient leur voler la vedette haut la main. Quand le film se termine, et encore des années plus tard, c’est son personnage qui reste(-ra) gravé dans votre mémoire. Et pas un autre.

L’Armée des 12 singes (1995)

Brad Pitt est-il le roi des seconds rôles ? La question se pose au moment de citer le film de Terry Gilliam, «L’Armée des 12 singes». Le comédien y donne la réplique à Bruce Willis dans ce film de science-fiction dans lequel il incarne Jeffrey Goines, le fils d’un scientifique interné dans un hôpital psychiatrique, et un fervent partisan de l’anti-consommation. Dans ce film, Brad Pitt casse volontairement son image d’Apollon pour habiter ce personnage dont la présence est essentielle au film. Un rôle qui exige de lui une approche artistique évidente. Il avait d’ailleurs reçu une nomination pour l’Oscar et le Golden Globe du meilleur second rôle pour sa performance.

Fight Club (1999)

Film largement boudé lors de sa sortie en salles, «Fight Club», de David Fincher, est depuis devenu un objet de culte pour des millions de fans. Brad Pitt est, là encore, au sommet de sa forme physique. L’acteur met l’intégralité de son talent et de son image au service d’un film dont le discours – notamment sur la société de consommation et des pertes de repères que cela entraîne – est éminemment actuel. Il se révèle à la fois charmant, dégoûtant, sexy, terrifiant dans la peau de Tyler Durden, personnage über-masculiniste et anticonformiste, fruit de l’imagination d’un homme à la dérive. Que l’on aime ou déteste ce film – dans lequel on trouve également Edward Norton et Helena Bonham Carter – «Fight Club» représente la parfaite synthèse de ce que Brad Pitt a apporté au 7e Art, de ses débuts à aujourd’hui.