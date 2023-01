«Titanic» : pour ses 25 ans, le film culte de James Cameron ressort au cinéma le 8 février

Pour fêter ses 25 ans, «Titanic» de James Cameron fera son retour au cinéma le 8 février, dans des versions remasterisées 3D et 4K.

Sorti aux Etats-Unis en 1997, et en France quelques mois plus tard, «Titanic», le chef-d’œuvre du Canadien James Cameron, célèbre ses 25 ans en 2023. A cette occasion, le long-métrage du réalisateur d'«Avatar» débarque le 8 février dans les salles obscures de l'Hexagone.

#Titanic revient sur grand écran en versions remasterisées 3D et 4K, dès le 8 février au cinéma. pic.twitter.com/eqq7IFFTPr — 20th Century Studios FR (@20thCenturyFR) January 10, 2023

Une belle occasion de (re)découvrir l’histoire d’amour passionnelle entre Rose et Jack, campés par Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, à quelques jours de la Saint-Valentin.

des versions remasterisées inédites

Le film culte, qui a remporté pas moins de 11 Oscars et engrangé plus de 2 milliards de dollars de recettes dans le monde, sera projeté dans des versions remastérisées 3D et 4K.

Inspirée d'une histoire vraie, «Titanic» avait déjà réinvesti les salles en 2012, en version 3D, à l'occasion du centenaire du naufrage du célèbre paquebot.

A noter que ce n’est pas le seul film de James Cameron qui bénéficie d’une nouvelle vie au cinéma. Le film «Avatar», dévoilé en 2009 et qui a franchi la barre des 2,8 milliards de dollars de recettes, est ressorti en salles le 21 septembre dernier, près de trois mois avant le deuxième opus «Avatar : La Voie de l'eau».