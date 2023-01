«Vaincre ou mourir», le premier film du Puy du Fou, au cinéma le 25 janvier

Réalisé par Vincent Mottez et Paul Mignot et produit par le Puy du Fou, le film «Vaincre ou mourir» revient sur l’une des guerres civiles les plus violentes de l’Histoire de France : la guerre de Vendée.

Un film épique tiré de faits réels. Au cinéma le 25 janvier, «Vaincre ou mourir», de Vincent Mottez et Paul Mignot, retrace le destin aussi tragique que grandiose de Charette, de son vrai nom François-Athanase Charette de La Contrie, un général royaliste de la guerre de Vendée.

Pour rappel, cette guerre civile a duré 3 ans, de 1793 à 1796, pendant la Révolution, et a opposé les républicains, aussi appelés «les Bleus», aux royalistes, «les Blancs», qui étaient essentiellement des paysans pauvres et fervents catholiques.

dES SCÈNES DE BATAILLES IMPRESSIONNANTES

Ce film s’attache à montrer comment Charette, ancien officier de la Marine Royale campé par Hugo Becker («Gossip girl», «Baron noir»), a été amené à prendre le commandement de la rébellion contre la République, avant de devenir un chef charismatique, entraînant avec lui paysans, femmes, vieillards et enfants, dont il fait une armée redoutable.

«Je ne reviendrai que mort ou victorieux», lance-t-il lors du serment prêté devant les paysans insurgés, dans la cour de son manoir de Fonteclose. Porté par des musiques épiques, le long-métrage donne à voir des scènes de combat et de galot impressionnantes, et un grand soin a été apporté à la reconstitution des costumes d’époque et des décors.

Côté casting, on retrouve également Rod Paradot, Gilles Cohen, ou encore Anne Serra. Produit par le Puy du Fou et avec le soutien de Canal Plus, «Vaincre ou mourir» est inspiré du spectacle «Le Dernier Panache», l’un des plus grands succès du Puy du Fou, élu deux fois «meilleur parc du monde». Joué depuis 2016, le show a réuni plus de 12 millions de spectateurs depuis sa création.