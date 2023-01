Cérémonie des Lumières : le film «La nuit du 12» célébré par les professionnels

Comme chaque année, les «Lumières du cinéma français» ont dévoilé lundi 16 janvier leurs lauréats, au Forum des Images à Paris (1er). Le thriller «La nuit du 12» repart grand gagnant de cette cérémonie, qui préfigure celle des César.

Depuis 28 ans déjà, les Lumières du cinéma français sont un peu ce que les Golden Globes sont aux Américains. Ces prestigieux trophées sont décernés par les correspondants de la presse internationale en France et présagent occasionnellement des futurs lauréats des César de la même année.

Lundi soir au Forum des Images (Paris 1er), «La nuit du 12», de Dominik Moll a reçu les récompenses du Meilleur film et Meilleur scénario pour cet incroyable et brillant thriller hypnotique inspiré de faits réels - et qui rassembla près d’un demi-million de spectateurs - France.

«Pacifiction» justement primé

«Pacifiction» d'Albert Serra, autre vainqueur de la soirée, a été distingué pour sa photographie, sa mise en scène et l'interprétation de Benoît Magimel, Lumière du Meilleur acteur. Virginie Efira, très enjouée et toujours resplendissante, s'est vu remettre le trophée de la Meilleure actrice pour le très sensible «Les enfants des autres», de Rebecca Zlotowski.

Outre la qualité du palmarès 2023, on retiendra de cette édition, la qualité des discours : l’ancien journaliste Serge Toubiana, la réalisatrice Catherine Corsini ou encore deux magnifiques comédiennes iraniennes évoquant avec une profonde émotion la lutte de leurs sœurs et frères.

Dans une ambiance fraternelle et bon enfant, cette remise des Lumières 2023 avait quelque chose de chaleureux et de bienveillant au cœur d’une nuit froide de janvier.