Isabelle Carré : «Les films d’animation américains sont omniprésents au cinéma», regrette l'actrice à l'affiche de «La guerre des Lulus»

Elle est à l’affiche ce mercredi du film familial «La guerre des Lulus». Rencontre avec l’actrice Isabelle Carré qui nous parle de son enfance, de sa passion pour les livres et de la richesse du cinéma français.

Isabelle Carré est sur tous les fronts en cette rentrée. Alors qu’elle brille actuellement au théâtre du Rond-Point, à Paris, dans la pièce «La campagne» de Martin Crimp, la comédienne et romancière sera à l’affiche de «La guerre des Lulus» de Yann Samuell («Jeux d'enfants», «La guerre des boutons»), au cinéma ce mercredi 18 janvier.

Dans cette adaptation des bandes dessinées de Régis Hautière et Hardoc, Isabelle Carré se glisse dans la peau d’une sorcière qui va croiser le chemin d’une bande d’orphelins surnommés «Les Lulus» (Lucas, Luigi, Lucien, Ludwig et Luce), lesquels tentent par tous les moyens de rejoindre la Suisse, en pleine Première Guerre mondiale. Pour l’actrice de 51 ans et maman de trois enfants, ce rôle a été «libérateur».

Avant le tournage, connaissiez-vous la série de bandes dessinées «La guerre des Lulus» dont s'inspire ce long-métrage ?

Quand la production m’a envoyée le scénario, je venais juste de recevoir deux bandes dessinées de la saga en cadeau d’anniversaire pour mes enfants. On peut voir cela comme un signe de la vie…

En quoi le personnage de Louison, que vous incarnez à l’écran, vous a-t-il intéressé ?

Mon personnage vient du registre du conte, il se retrouve plongé dans une grande épopée historique. Au début du film, c’est une femme que tout le monde considère comme une sorcière un peu rude et méchante qui fait peur aux enfants. Elle se met facilement en colère, et tient tête aux Allemands. Mais Louison cache une humanité et une tendresse maternelle.

La fiction a été mon 'tuteur de résilience'.

C’était assez jouissif de jouer un tel personnage qui a plusieurs facettes. A la fin du tournage, j’ai remercié Yann Samuell (le réalisateur, ndlr) car ce fut assez libérateur de jouer les méchantes, de crier, de hurler, d’autant que je suis quelqu’un qui se met très peu en colère dans la vie. Dans cette aventure humaine au cœur de la grande Histoire, nous, les seconds-rôles, nous devions tous nous mettre au service des enfants.

Justement, est-ce difficile d’avoir des enfants comme partenaires de jeu ?

Au contraire, c’est un bonheur de leur donner la réplique. J’adore jouer avec les enfants car on s’oublie totalement face à eux. On ne pense plus à soi, et on se libère. Avec ces jeunes comédiens qui pour certains faisaient leurs premiers pas devant la caméra, nous avons créé une relation très belle et très forte dès le début du tournage. Ils n’étaient pas du tout dans la compétition. «La guerre des Lulus» ressemble à ces films que savent réaliser Steven Spielberg et tous ces metteurs en scène qui racontent des histoires à hauteur d’enfant, avec une part de magie et de poésie.

L’un des héros, Ludwig, passe son temps à lire en espérant qu’un jour sa mère vienne le chercher à l’orphelinat. Et vous, quel était votre rapport aux livres quand vous étiez enfant ?

La fiction a été mon «tuteur de résilience» pour employer un concept du neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Elle a adouci une réalité que je trouvais brutale. Encore aujourd’hui, quand le monde est trop violent, j’ai besoin de me réfugier dans les livres ou dans les films pour réenchanter le monde et me sentir moins seule.

Avec mes enfants, on parle très peu de cinéma ou de théâtre à la maison.

Face aux films d’animation américains qui sont omniprésents au cinéma, il ne faut pas oublier notre histoire. Il est essentiel de livrer des récits qui nous appartiennent. Je ne veux pas faire de chauvinisme, mais nous ne devons pas puiser uniquement notre inspiration dans la culture américaine.

Plus jeune, aviez-vous une bande de copains ?

Je faisais partie d’une bande jusqu’en classe de sixième. Puis ça s’est arrêté. J’ai toujours envié ces groupes de copains, cela explique en partie mon souhait d’étudier au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Mais je me suis «rétamée» au premier tour. Mon parcours a été plus solitaire.

Vous êtes la maman de trois enfants, Antoine, Madeleine et Clara, qui ont à peu près l’âge des héros du film. Ont-ils vu les longs-métrages dans lesquels vous jouez ?

Ils ne m’ont pas tellement vu jouer car ils sont jeunes et mon métier d’actrice ne les intéresse pas trop. Il y a quelques années, je m’inquiétais quant à leur réaction concernant le choix de certains de mes rôles, surtout quand j’interprète des femmes complexes ou que je joue des scènes choquantes, loin des films parfois trop lisses de Disney. Mais un jour, alors que j’en discutais avec Isabelle Huppert, elle m’a répondue : «'Ne t’inquiète pas, ils ne regarderont jamais tes films. Ils s’en moquent (rires)’».

On parle très peu de cinéma ou de théâtre à la maison. Je leur dis quand j’ai le tract, et je les appelle avant et après le tournage ou avant chaque représentation. Ils m’encouragent, viennent sur les plateaux, mais j’essaie de ne pas les «saouler» avec mon métier.