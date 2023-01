Ghost : bientôt un remake avec Channing Tatum ?

Alors que Channing Tatum fait la couverture de Variety, l’acteur a révélé détenir les droits du film culte «Ghost», et travailler à un éventuel remake.

Un remake de «Ghost» plus de trente ans après sa sortie ? Channing Tatum l'envisage. C'est ce qu'il a en effet laissé entendre dans les colonnes de Variety. L'acteur de 42 ans a ainsi expliqué qu'il détenait les droits du film via sa société de production Free Association. «Nous avons les droits sur "Ghost "», a lâché le comédien, dernièrement à l'affiche du «Secret de la Cité perdue», au côté de Sandra Bullock.

Channing Tatum dans le rôle de Patrick Swayze

Mieux encore, il a précisé au magazine américain qu'un projet d'adaptation était déjà à l'étude. L'acteur prochainement à l'affiche de «Magic Mike's Last Dance» se verrait d'ailleurs bien reprendre le rôle de Patrick Swayze.

Pour mémoire, «Ghost» met en scène la romance entre Sam (Patrick Swayze) et Molly (Demi Moore), jusqu'à ce que Sam soit assassiné. Le fantôme de ce dernier tente alors de découvrir qui a souhaité sa mort, et comment protéger sa veuve. Pour l'aider dans cette mission, il fait appel à une voyante fantasque incarnée à l'époque par Whoopi Goldberg, lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance.

Le long métrage avait également raflé l'Oscar du meilleur scénario original.

Si Channing Tatum aimerait donc bien lancer un remake de ce drame romantique sorti en 1990 et devenu culte, il envisage toutefois d'y apporter des modifications. «Mais nous allons faire quelque chose de différent», a-t-il précisé, considérant que la première version contenait des stéréotypes problématiques, rapporte Variety. Une affaire à suivre.