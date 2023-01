Les 10 meilleurs films et séries sur les Vikings

Amateurs de séries et de films sur les Vikings, voici 10 programmes sur les célèbres guerriers à découvrir ou à redécouvrir sans attendre.

Les Vikings occupent aujourd’hui une place de choix dans la culture pop. S'ils ont depuis longtemps conquis le petit et le grand écran, ils suscitent ces dernières années un intérêt renouvelé, en particulier grâce à de nouvelles séries épiques et violentes, comme ces guerriers avaient la sinistre réputation de l’être. Voici une sélection de programmes récents à regarder d’urgence pour tous les fans des aventures, réelles ou imaginaires, de ces fameux guerriers nordiques.

LES SÉRIES

«Vikings» (2013 - 2020)

Créée en 2013 par Michael Hirst, créateur des «Tudors», pour History Channel (diffusée en France sur Canal+) cette sanglante saga qui se veut la fiction la plus réaliste possible sur la vie des fameux «hommes du Nord», a suscité un regain d'interêt sur le sujet chez les téléspectateurs. Achevée en 2020 après six saisons, elle raconte l'épopée d'un jeune scandinave, Ragnar Lodbrok (Travis Fimmel), guerrier et navigateur viking qui osa envers et contre tous s’aventurer vers l’Ouest, en direction des futures France et Angleterre. Un personnage inspiré d'un roi semi-légendaire de Suède et du Danemark, qui aurait régné à une époque indéterminée entre 750 et 865.

«Vikings : Valhalla» (2022 - )

Produite par Michael Hirst, qui laisse cette fois sa place de showrunner à Jeb Stuart (scénariste de «Piège de Cristal» et du «Fugitif»), «Vikings : Valhalla», dont la saison 2 est diffusée depuis le 12 janvier 2023 sur Netflix, est un spin-off de «Vikings», mais il n’est pas nécessaire d’avoir vu la série-mère pour la regarder. Elle situe son action cent ans après la mort des fils de Ragnar Lodbrok, soit au début du IIe millénaire, à l’heure où les royaumes vikings sont tiraillés entre persistance des croyances païennes et conversion au Christianisme. Elle réserve des scènes de combats époustouflantes et se penche sur les destinées des Vikings les plus connus de l'Histoire comme : Leif Erikson, Freydis Eiriksdottir, Harald Hardrada, ainsi que le duc normand et futur roi d'Angleterre Guillaume le Conquérant.

«The Last Kingdom» (2015 - 2022)

Dans cette série Netflix, on plonge dans l'Angleterre au IXème siècle pour y suivre Uhtred, le fils d'un noble qui, kidnappé par les Vikings lorsqu'il était enfant, se retrouve face à un terrible dilemme : choisir entre son pays natal et le peuple qui l'a élevé.

«Norsemen» (2016 - )

Son humour n’est pas sans rappeler celui de «Kaamelott». Cette comédie norvégienne à voir sur Netflix, et qui compte pour l’heure trois saisons, raconte la vie quotidienne, en 790 avant notre ère, des Vikings de la ville de Norheim, dépeints ici comme des êtres primitifs qui emploient leur temps à voler, piller, ou encore réduire leurs prisonniers à l'esclavage…

Les FILMS

«La légende de Beowulf»

Disponible via Canal VOD, ce film fantastique signé en 2007 par Robert Zemeckis («Retour vers le futur», «Seul au monde», «Forrest Gump»…) est une libre adaptation cinématographique du poème épique anglo-saxon du même nom. Il plonge dans les sauvages contrées du Nord de l'Europe, peuplées jadis de héros et de monstres, et d'aventuriers prêts à tous les combats et toutes les conquêtes. Parmi eux, le Viking Beowulf, qui surgit un beau jour pour sauver le vieux roi Hrothgar et ses sujets des assauts d'une féroce créature…

«The Northman»

Sorti en salles en mai 2022 et déjà disponible sur MyCanal, le film «The Northman» suit les aventures d’Amleth, un jeune prince qui jure de venger la mort de son père assassiné par son oncle, qui a également capturé sa mère. Vingt ans après ces événements, Amleth est devenu un guerrier viking habité par une fureur infinie. Alors qu’il pille et met à feu des villages slaves, une devineresse lui rappelle sa promesse de secourir sa mère et de tuer son oncle…

«Thor : Ragnarok»

Sorti au cinéma en 2017 et désormais disponible sur Disney+, ce troisième volet des aventures cinématographiques du héros Marvel et dieu du tonnerre (Chris Hemsworth), toujours armé de ses gros muscles mais cette fois privé de son énorme marteau, ravit par son humour mais aussi ses batailles épiques et son univers mystico-viking. Pour sauver Asgard, Thor va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök, soit la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne…

POUR LES ENFANTS

«Dragons» (volets 1, 2, 3)

Dans cette saga des studios Dreamworks hilarante et très réussie, un adolescent viking maigrichon parvient contre toute attente (et à la surprise de tout son village où les guerriers n’ont de respect que pour les gros muscles) à apprivoiser de dangereux dragons…

«Vic le Viking»

Disponible en DVD chez TF1 Studio, cette série télévisée d'animation en 3D sortie en 2013 - d’après une série télévisée des années 1970 - fait voyager les plus jeunes auprès du fils du chef Viking Halvar, Vic, qui accompagne son père et son équipage dans leurs aventures. Alors que ces derniers cherchent toujours à régler leur différends par la force, le jeune garçon tentent de trouver des solutions moins barbares pour vaincre leurs ennemis…

POUR ALLER PLUS LOIN

«Le vrai visage des Vikings»

À partir des fouilles d’un navire funéraire du VIIIe siècle, le documentaire d’Alexis de Favitski entend dévoiler le «vrai visage» des Vikings, qui ne s’avéraient pas être tous des guerriers assoiffés de sang.