Cinéma : quels sont les six films à avoir dépassé les 2 milliards de recettes mondiales ?

Alors qu’Avatar 2 a dépassé la barre des 2 milliards de recettes ce week-end, retour sur ces blockbusters qui, eux aussi, ont franchi cet incroyable cap.

«Avatar : La voie de l'eau»

Treize ans après le premier volet d'Avatar, sa suite vient de faire son entrée au sein du club des films les plus lucratifs au box-office, et devient le premier long métrage à passer cette barre depuis la crise sanitaire. Après six semaines d'exploitation et des recettes estimées à 2,024 milliards de dollars, il pourrait continuer de grimper au classement.

«Avengers : infinity War»

A la cinquième place des films les plus rentables, «Avengers : Infinity War», des frères Russo, a cumulé 2,052 milliards de dollars de recettes. Sorti en 2018, il figure parmi les deux longs métrages de la franchise Marvel à avoir dépassé ce cap.

«Star Wars : le reveil de la force»

Septième volet de la saga Star Wars, «Le réveil de la force» de J.J Abrams a enregistré, de son côté, un peu plus de 2,071 milliards de dollars. Il est de loin le long métrage de la franchise à avoir le mieux fonctionné, devant «Star Wars : Les derniers Jedi» (1,3 milliard) sorti en 2017, suivi de «Star Wars : l'ascension de Skywalker» (1,074 milliard), sorti en 2019.

«Titanic»

Egalement réalisé par James Cameron, «Titanic» et ses 2,2 milliards de recettes figure à la troisième place des films à avoir connu l'un des plus grands succès cinématographiques depuis sa sortie en 1998.

«Avengers : Endgame»

Avec près de 2,8 milliards de recettes, «Avengers : Endgame», sorti en 2019, se démarque dans le cercle des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Il a notamment été premier au classement pendant près de deux ans, après avoir doublé «Avatar», tenant du titre depuis 2009.

Mais la ressortie d'Avatar, dans les salles chinoises en 2021, l'a relégué en seconde position.

«Avatar »

Le premier volet d'Avatar reste, à ce jour, le plus gros succès mondial de tous les temps. Depuis sa sortie en 2009, il a cumulé au total 2,9 milliards de dollars de recettes.