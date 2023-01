«Cobra Kai» : la saison 6 sera la dernière de la série

La série «Cobra Kai» touchera à sa fin à l’issue de la saison 6, a annoncé Netflix via un teaser publié ce week-end. Un ultime chapitre que les fans devraient découvrir d’ici la fin de l’année 2023.

Cobra Kai ne meurt jamais. Netflix a publié une bande-annonce pour révéler que la saison 6 de la série inspirée du film «Karaté Kid» (celui de 1984, ndlr) serait la dernière. Les téléspectateurs vont prochainement assister à la conclusion des aventures de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso, dans un ultime chapitre dont la date de diffusion reste inconnue pour le moment, mais qui est attendue sur la plate-forme de streaming d’ici la fin de l’année 2023.

Lancée en mai 2018 sur YouTube Red – avant que Netflix ne récupère les droits deux ans plus tard pour lui donner une saison 3 – «Cobrai Kai» a rencontré un succès inattendu à travers les retrouvailles à l’écran des deux personnages principaux du film original, plus de 30 ans après leur confrontation.

Après de multiples désaccords, de combats, de déceptions, mais aussi d’unité et d’amitié, Johnny et Daniel s’apprêtent à mettre un point final à leurs aventures, avec la mission de sauver le karaté dans la vallée de San Fernando.

Les déclinaisons en attente

«Relier notre monde avec celui de Karaté Kid a été un honneur. Cela nous a permis de devenir des Sensei, de faire croître les histoires originales et de faire naître une nouvelle génération. Nous n’avons jamais considéré cette opportunité comme acquise. Notre objectif depuis le premier jour, avec la série, a toujours été de donner à cette histoire la conclusion qu’elle mérite, et de laisser cette vallée de la manière dont nous le souhaitions. Si cela peut sembler doux-amer pour les fans, le MiyagiVerse n’a jamais été aussi solide. Nous espérons avoir une chance de raconter d’autres histoires de Karaté Kid un jour, car comme vous le savez tous : Cobrai Kai ne meurt jamais», ont écrit les créateurs Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg dans une lettre adressée aux fans.

Pour le moment, aucune date précise de lancement de la saison 6 n’a été dévoilée, mais la diffusion est attendue d’ici la fin de l’année 2023, rapporte la presse américaine. Des projets de spin-offs ont été envisagés par le passé, mais pour l’instant, aucune piste sérieuse n’a été évoquée.