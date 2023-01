Donjons & Dragons : l'humour omniprésent dans la nouvelle bande-annonce de «L'honneur des voleurs»

Désormais incontournable à l'ère du divertissement triomphant, la franchise du plus célèbre des jeux de rôle, Donjons & Dragons, vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de son film «L'honneur des voleurs», au cinéma le 12 avril prochain. L'humour y sera plus que jamais présent.

Sarcasme, ironie et décalage. Bien loin du sérieux des séries phares de la Fantasy, de Game of Thrones aux Anneaux de pouvoir, en passant par The Witcher, le film «Donjons & Dragons : l'honneur des voleurs» a trouvé le moyen de se démarquer en misant, depuis les premières séquences dévoilées il y a quelques mois, sur l'humour. Un credo qui ne se dément pas avec cette nouvelle bande-annonce, qui nous laisse un peu plus imaginer ce qui attend la troupe hétéroclite de héros composée, comme toute bonne équipe bâtie pour l'aventure, des classes de personnages emblématiques du jeu de rôle (JDR).

On retrouve ainsi Chris Pine dans la peau du barde Edgin, Michelle Rodriguez dans celle de la barbare Holga, Regé-Jean Page en paladin nommé Xenk, Justice Smith dans la peau du magicien Simon, et enfin Sophia Lillis dans celle d'une druidesse appelée Doric. Peu de nouvelles infos sur le contenu du scénario sont à relever dans cet extrait, et la joyeuse troupe qui aime manier les bons mots doit donc toujours échapper aux magiciens rouges, à qui ils ont volé une relique sacrée. Les scénaristes et producteurs confirment ainsi leur volonté de coller au plus près de la mythologie du vénérable jeu de rôle, puisque ces fameux Magiciens rouges font partie de l'univers des Royaumes oubliés (un célèbre décor de campagne pour les joueurs de JDR).

Une aubaine pour les fans

Malgré la profusion d'effets spéciaux, l'ensemble reste cohérent, et correspond donc à la vision que les millions de joueurs de la version papier du jeu de rôle connaissent depuis désormais plus de quarante ans. À savoir de la magie, beaucoup de magie, des races diverses et variées, des monstres qui oscillent entre le terrifiant et le loufoque, et des décors à base de cités médiévales et leurs tavernes à aventuriers, et des ruines et souterrains en tout genre.

Pour donner encore un peu plus de punch à leur film, le duo de réalisateurs Francis Daley et Jonathan Goldstein misent toujours sur le puissant tube de Led Zeppelin, «Whole Lotta love», omniprésent depuis la diffusion de la toute première bande-annonce. Le résultat final sera visible le 12 avril en salles.

Et que les fans se rassurent, les mois et années à venir devraient promouvoir encore un peu plus - attention à la saturation - le genre de la Fantasy sur les écrans, puisque la plate-forme Paramount+ vient de commander une série, composée de huit épisodes, et elle aussi adaptée du jeu de rôle. Rawson Marshall Thurber («Red Notice») sera aux commandes, sans qu'aucune information sur le scénario n'ait été dévoilée.