Jonathan Majors : tout savoir sur cet acteur déjà incontournable à Hollywood

En l’espace de 4 ans, la carrière de Jonathan Majors a décollé de manière irrésistible. Prochainement à l’affiche de «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» et de «Creed 3», l’acteur de 33 ans est en passe de devenir une star incontournable à Hollywood. À moins que ce ne soit déjà le cas.

Plus rien ne l’arrête. Né le 7 septembre 1989 dans la petite ville californienne de Lompoc, d’un père militaire à l’US Air Force et d’une mère pasteur, Jonathan Majors a longtemps été cantonné à des rôles secondaires. Avant d’être remarqué en 2019 dans le film «The Last Man in San Francisco», qui sera projeté au Festival de Sundance en janvier de cette même année, et remportera le prix de la meilleure réalisation et le prix spécial du jury pour la collaboration créative (Brad Pitt en est le producteur, Ndlr).

À partir de là, les rôles vont s’enchaîner, avec le film «Da 5 Bloods» de Spike Lee, diffusé sur Netflix en 2020, ou la série horrifique «Lovecraft Country» la même année, sur la chaîne américaine HBO. Un an plus tard, il pointe le bout de son nez dans la série «Loki», avant de jouer dans les western «The Harder They Fall». Dès aujourd’hui, et dans les prochains mois, il sera quasiment impossible de ne pas tomber sur le visage et la musculature imposante du comédien.

Omniprésent en 2023

Ce lundi 23 janvier, Jonathan Majors sera au générique de «Devotion» (sur Netflix en France, ndlr), qui raconte l’histoire de Jesse L. Brown, le premier pilote afro-américain de l’armée américaine qui combattra pendant la guerre de Corée. Le 15 février prochain, il sera Kang le conquérant dans «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania». Et dès le 1er mars, il affrontera Michael B. Jordan sur un ring dans «Creed 3». C’est lui encore qui incarnera le joueur de basket Dennis Rodman dans le film «48h à Vegas», qui retracera sa folle escapade de deux jours à Las Vegas, lors des NBA Finals de 1998.

En seulement 4 années, la trajectoire de Jonathan Majors ressemble à la définition du rêve américain. Un acteur cantonné aux seconds rôles qui, tout à coup, à force de travail et de persévérance, parvient à s’imposer sur le devant de la scène. Jonathan Majors est déjà une star, et ceux qui l'ignorait ne vont pas tarder à le découvrir.