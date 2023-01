Marvel : la comédienne Xosha Roquemore rejoint le casting de «Captain America : New world order»

La comédienne Xosha Roquemore, récemment aperçue dans «Space Jam : A New Legacy» ou la série «Atlanta», vient de rejoindre le casting du prochain Marvel, «Captain America : New world order». Le film est attendu en salles le 1er mai 2024.

Passation de pouvoir. Le film «Captain America : New world order» continue d’étoffer son casting, avec le recrutement de la comédienne Xosha Roquemore (Space Jam : A New Legacy, Atlanta), dont le rôle est maintenu secret pour le moment, rapporte le site américain Deadline. Elle donnera la réplique à Anthony Mackie, qui incarne le personnage de Wilson à la suite des événements de la série «Falcon et le Soldat de l’Hiver», qui l’a vu reprendre le bouclier de Steve Rodgers (Chris Evans) pour devenir le nouveau Captain America.

Le film, qui sortira dans les salles françaises le 1er mai 2024, verra également Harrison Ford faire ses premiers pas chez Marvel dans le rôle de Thaddeus «Thunderbolt» Ross, qu’il reprendra après le décès de William Hurt en mars dernier. Tim Blake Nelson incarnera le personnage de Samuel Sterns, tandis que Danny Ramirez sera Joaquin Torres, qui devrait hériter lui du costume de Falcon laissé vacant par Wilson.

C’est le réalisateur Julius Onah qui se trouvera derrière la caméra, avec un scénario rédigé par Malcolm Spellman (Falcon et le Soldat de l’Hiver) et Dalan Musson.