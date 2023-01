Aquaman 2 : Jason Momoa fait une révélation très intrigante à propos du tournage

Le film «Aquaman et le Royaume Perdu» est attendu pour le 20 décembre 2023 dans les salles françaises. Et si l'on en croit les récents propos de Jason Momoa, plusieurs versions de Batman pourraient y faire une apparition.

Le chaos est total. La nomination de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios, et les bouleversements que cela a engendré, n’ont pas fini de secouer le monde des super-héros de DC Comics. Car avant leur prise de pouvoir, de nombreux projets avaient déjà été lancés. Certains ont été stoppés net, comme le troisième volet de WonderWoman. D’autres étaient trop avancés dans la production, et vont voir le jour. Ce sera le cas du film «Aquaman et le Royaume Perdu».

Attendu dans les salles françaises pour le 20 décembre 2023, la suite des aventures d’Arthur Curry, alias Aquaman, pourrait voir plusieurs versions de Batman apparaître à l’écran, si l'on en croit les récents propos de Jason Momoa au site américain The Wrap.

«J’ai tourné avec deux versions différentes de Batman. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe, donc il faudra attendre avant de voir à quoi ressemblera le produit fini», lance-t-il. Avant de se faire des nœuds au cerveau, précisons qu’il y a plusieurs manières de comprendre ce qu’il dit.

La première, c’est que Warner bros et DC Studios vont mettre en place, eux aussi, le multiverse de DC Comics, en commençant par Batman. Si on sait que le Batman de Matt Reeves, incarné par Robert Pattinson, est exclu du DCEU (DC Extended Universe, soit l’univers cinématographique DC en VF) – du moins pour le moment – on sait que celui incarné par Ben Affleck a déjà côtoyé Aquaman dans le film «Justice League» en 2017. Si l’acteur a abandonné le rôle depuis, Jason Momoa et lui se sont retrouvés en juillet dernier, d’après le compte Instagram de l'Hawaïen. «RÉUNIS bruce et arthur. Je t’aime et tu me manques Ben WB Studio Tours (…) plein de bonnes choses arrivent dans Aquaman 2», pouvait-on lire en légende.

Un deuxième Batman

Qu’en est-il du deuxième Batman ? Il se pourrait que l’on parle ici de Michael Keaton. L’acteur devait reprendre son rôle dans le film «Batgirl», annulé depuis. Mais aussi dans le prochain «The Flash», pour lequel il a déjà tourné des scènes, et dont la sortie est prévue pour le 14 juin prochain. Une apparition pourrait donc également avoir été prévue pour «Aquaman 2» (un film solo avec Michael Keaton reprenant le rôle de Batman devait également voir le jour, mais le projet aurait été annulé par James Gunn et Peter Safran).

En conclusion, il est impossible de savoir ce qu’il en est tant que «Aquaman et le Royaume Perdu» n’est pas sorti. Les nouveaux patrons de DC Studios peuvent désormais décider de couper certaines scènes, voire de reprendre totalement le montage du film, si cela ne colle pas avec leur vision sur le long terme. Jason Momoa a peut-être tourné avec plusieurs versions de Batman. Mais rien ne garantit aujourd’hui que toutes seront présentes à l’écran.