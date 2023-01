Oscars 2023 : tout savoir sur Austin Butler, qui incarne Elvis Presley dans le biopic de Baz Luhrmann

Le réalisateur Baz Luhrmann a jeté son dévolu sur Austin Butler pour interpréter le King dans le film «Elvis». Qui est cet acteur déjà récompensé d'un Golden Globe et qui pourrait bien remporter un Oscar en mars prochain ?

Le jeune homme aura définitivement crevé l'écran. Austin Butler fait partie des acteurs nommés pour les prochains Oscars, a-t-il été annoncé ce 24 janvier.

Lors de la 80e cérémonie des Golden Globes qui s'est tenue le 11 janvier dernier en Californie, il a déjà reçu le prix du meilleur acteur dans un film dramatique. Une récompense obtenue grâce à sa performance éblouissante dans «Elvis» de Baz Lurhmann qui retrace la vie du King, de ses débuts de chanteur pauvre à la gloire, en passant par sa rencontre avec son manager connu sous le nom du colonel Parker, incarné à l'écran par Tom Hanks.

"Tu étais une icône, un rebelle, je t'aime tellement."





— CANAL+ (@canalplus) January 11, 2023

Pour ce rôle, Austin Butler a été préféré à Miles Teller et Harry Styles, d’abord pressentis. «Je savais que je ne pourrais pas faire ce film si le casting n’était pas parfait, et nous avons recherché un acteur capable d’évoquer le mouvement naturel et singulier ainsi que les qualités vocales de cette star sans nulle autre pareille, mais aussi la vulnérabilité intérieure de l’artiste», avait déclaré le réalisateur à Deadline à la fin des castings.

«J'avais entendu parler d'Austin Butler grâce à son rôle éminent au côté de Denzel Washington dans «The Iceman Cometh» à Broadway et grâce à une série de tests sur écran et d'ateliers de musique et de performances. J'ai su que j'avais trouvé quelqu'un qui pourrait incarner l'esprit de l'une des figures musicales les plus emblématiques du monde», avait-il ajouté.

des débuts prometteurs à la télévision et à broadway

Austin Butler est né le 17 août 1991 à Anhaeim, en Californie. Depuis 2005, il est apparu dans de nombreuses séries télévisées comme «Ned ou comment survivre aux études», «The Carrie Diairies» et «Les Chroniques de Shannara». Il a débuté à Broadway en 2018 et son interprétation dans «The Iceman Cometh», qui a ébloui Baz Luhrmann, a aussi enchanté la critique.

L'acteur avait déjà eu des expériences au cinéma, dans «The Dead don’t die» de Jim Jarmusch, ou encore dans le film de Quentin Tarantino «Once Upon a Time... in Hollywood» aux côtés de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie.

Côté cœur, l’interprète d’Elvis a longtemps été le petit ami de Vanessa Hudgens. Le magazine «Us Weekly» avait révélé en janvier 2020 que l'ancienne star de Disney et son chéri avaient mis un terme à leur histoire d’amour après presque neuf ans passés ensemble. L'acteur serait désormais en couple avec la fille de Cindy Crawford, la mannequin Kaia Gerber.