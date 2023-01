Oscars 2023 : «Everything Everywhere All At Once» sort grand favori, «Top Gun» et «Avatar» à la traîne

Déjà primé aux Golden Globes le 11 janvier dernier, la comédie «Everything Everywhere All At Once» part en tête dans la course aux Oscars, dont la cérémonie se tiendra le 12 mars prochain à Los Angeles.

Grand favori. «Everything Everywhere All At Once» a décroché, ce mardi, 11 nominations pour la course aux Oscars. Il est notamment nommé dans les catégories reines de meilleur film, meilleur réalisateur pour Daniel Scheinert et Daniel Kwan, meilleure actrice pour Michelle Yeoh ou encore meilleur scénario original.

L’acteur Ke Huy Quan, lauréat d’un Golden Globe en janvier pour sa performance dans cette comédie - dont le discours avait largement ému l’assemblée alors que l'artiste avait rendu hommage à Steven Spielberg pour lui avoir donné sa chance avant d'évoquer sa traversée du désert - est à nouveau nommé dans la catégorie meilleur second rôle. De son côté, Jamie Lee Curtis et Stephanie Hsu raflent, elles aussi, une nomination dans la catégorie meilleur second rôle féminin.

Au début du mois, cette comédie, qui raconte l'histoire d'une propriétaire de laverie plongée dans des univers parallèles, avait également valu à Michelle Yeoh le Golden Globe de la meilleure actrice.

«Top Gun» et «Avatar» en queue de peloton

«Everything Everywhere All At Once» est talonné par le long-métrage allemand «A l'Ouest rien de nouveau», et la tragicomédie irlandaise «Les Banshees d'Inisherin», qui décrochent ex-aequo 9 nominations. «Elvis», biopic consacré à la légende du rock, rafle 8 nominations, suivi de «The Fabelmans» de Steven Spielberg, avec 7 nominations.

Très attendus par le public, les blockbusters «Top Gun» et «Avatar 2» sont à la traîne. Pressenti pour faire la course en tête, «Top Gun» n'a finalement décroché que 6 nominations (meilleur film, meilleur son, meilleure chanson pour «Hold My Hand» signée Lady Gaga, meilleur montage et meilleurs effets visuels).

Alors qu'«Avatar : la voie de l'eau» vient quant à lui de dépasser les 2 milliards de recettes mondiales, le long-métrage de James Cameron n'a enfin été nommé que dans quatre catégories : meilleur film, meilleur son, meilleur montage et meilleurs effets visuels. Le verdict final tombera le 12 mars prochain, un an après le fâcheux épisode de la gifle assénée par Will Smith à l'humoriste Chris Rock.