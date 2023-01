Renaud : retour sur scène réussi pour le chanteur dont les fans sont totalement conquis

Huit mois après la sortie de son album «Métèque», le chanteur Renaud a fait son grand retour sur la scène, à Avignon, pour le lancement de sa tournée, nommée «Dans mes cordes». Pour le plus grand plaisir de ses fans, conquis à l'issue du concert.

«Magnifique, magique, fabuleux, une résurrection…», les fans de Renaud qui ont eu la chance de le voir sur scène ce mardi 24 janvier à Avignon où avait lieu la première de sa tournée marquant son grand retour, étaient aux anges.

Il a chanté à La Scala Provence devant 600 spectateurs qui avaient acheté leurs places en à peine 10 minutes, quand elles avaient été proposées à la vente.

Près de six ans après son dernier concert, le chanteur a prouvé que la scène était encore «dans ses cordes», avec la première date d'une tournée «en toute intimité» qui en comptera une quarantaine jusqu'en juillet, dont plusieurs à Paris.

«J'ai plus d'amour, plus d'plaisir, plus de haine, plus d'désirs, plus rien», a attaqué le chanteur de 70 ans, marinière rouge, veste noire et santiags marrons, sous les acclamations de joie d'une salle comble.

Dans une élégante et sobre scénographie faisant la part belle aux jeux de lumière, le chanteur a livré un spectacle tout en nostalgie, porté par un public bienveillant d'où fusaient régulièrement des «Renaud, on t'aime» ou bien «c'est pas grave», quand il semblait s'excuser d'un timbre de voix parfois chancelant.

«Renaud, on l'aime avant tout pour ses textes», commente Emilie Joulain, 40 ans, ravie que ses deux enfants de 8 et 10 ans aient pu découvrir le chanteur sur scène.



«On s'est tous regardés au début du concert, rassurés parce qu'on a tous été épatés par sa voix, c'était mieux que lors de sa dernière tournée», a pour sa part Kévin Nabet, 32 ans, un inconditionnel de Renaud descendu de Paris.



Depuis le premier rang, «on le voyait de très près. Il ne pouvait pas se cacher, c'était incroyable», ajoute le jeune homme, qui ne pensait pas revoir son idole sur scène.

Des grands classiques et des raretés

Une heure et demie durant, le chanteur populaire, qui n'avait pas retrouvé la scène depuis 2017, a fait entendre quelques-uns de ses plus grands classiques, de «Morgane de toi» à «Dès que le vent soufflera» en passant par l'incontournable «Mistral gagnant» ou encore «En cloque». Des chansons d'amour pour beaucoup, d'autres plus politiques mais qui restent intemporelles.

«Vous préférez les vieilles, toujours», a-t-il lancé, petit sourire timide aux lèvres, après avoir entonné «C'est quand qu'on va où ?» devant les 600 spectateurs qui lui faisaient face dans cet ancien cinéma historique du centre-ville d'Avignon, réhabilité depuis juillet en salle de spectacle.

Il a poursuivi de conquérir la salle en piochant dans un répertoire rarement joué en live ces dernières années, à l'instar d'«Adieu Minette», une chanson tirée de son deuxième album, «Laisse béton» (1977), ou encore de «Son bleu», qui date de 1994.

«C'est un spectacle plus intimiste, vraiment différent de ce qu'on a vu avant», estime pour sa part, Manon Prigent, 32 ans, venue spécialement de Brest. «Il a interprété des chansons qui sont rarement entendues, on sent qu'il veut se faire plaisir», poursuit-elle, en citant «Tant qu'il y aura des ombres" ou encore "Dans ton sac», tirés de l'album «Marchand de cailloux» (1991).

Toujours debout

Après la sortie en mai de «Métèque», album de reprises où il revisite des standards d'Yves Montand, Georges Moustaki, Higelin ou encore Jean Ferrat, Renaud avait en effet exclu de repartir en tournée, disant sur RTL avoir «trop galéré» avec sa voix «enrouée» et «rocailleuse» sur sa précédente tournée de 2016, «Phénix Tour».

Ce que nous avons vu ce soir, «ça promet une belle tournée, on n'avait pas envie de partir», estime Kévin, qui a déjà prévu de voir les six concerts du chanteur programmés à Paris en mai. Renaud prévoit une quarantaine de dates en France, en Suisse et en Belgique, jusqu'au mois de juillet.