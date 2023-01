Solidays 2023 : quels sont les artistes invités pour les 25 ans du festival ?

Angèle, Juliette Armanet et J Balvin font partie des têtes d’affiche du festival Solidays, qui fêtera ses 25 ans du 23 au 25 juin, sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. La billetterie ouvrira le 1er février, dès 13h.

Après avoir connu une édition record l’an dernier avec quelque 247.000 festivaliers, Solidays revient en 2023 pour célébrer ses 25 ans en grande pompe. Et pour cet anniversaire dont les pass seront mis en vente dès le 1er février, à 13h, les organisateurs ont convié des artistes français et internationaux renommés.

Parmi eux, la chanteuse belge Angèle, qui reste l’artiste féminine la plus écoutée en France, et la star du reggaeton J Balvin. On retrouvera aussi le petit prodige de l’afrobeat Rema, très apprécié par l’ancien président des Etats-Unis Barack Obama, Juliette Armanet, Sofiane Pamart, Bigflo & Oli, Tiakola, Djadja & Dinaz, Hamza, ou encore Zola.

Le DJ Laurent Garnier passera derrière les platines à l’occasion de ses trente ans de carrière et le groupe Shaka Ponk se produira pour le plus grand plaisir de ses fans dans le cadre de sa tournée d’adieu.

A noter que Solidarité Sida mettra en vente 25.000 pass 3 jours à partir de 39 euros.