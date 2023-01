Harry Potter : l’immanquable exposition immersive arrive le 21 avril à Paris, la billetterie est ouverte

Plus grand rendez-vous immersif sur le monde des sorciers, «Harry Potter : L’Exposition» débarquera à Paris Expo Porte de Versailles, le 21 avril prochain. Les billets sont en vente.

Le Monde des Sorciers comme si on y était. «Harry Potter : L’Exposition», arrivera ce 21 avril 2023 à Paris Expo Porte de Versailles. L’événement, qui va mettre les Potterheads en ébullition, fait appel aux toutes dernières innovations en matière de technologie immersive, pour plonger comme jamais dans les coulisses de la saga.

Seront à l’honneur «les films et les récits d’Harry Potter et des Animaux Fantastiques, mais aussi des œuvres du même univers comme la pièce Harry Potter et l’Enfant maudit avec des scènes, personnages, décors et créatures mythiques nés de l’imagination de J.K. Rowling, et découverts dans les films et autres déclinaisons de l’univers d’Harry Potter.»

«Les visiteurs pourront découvrir les véritables accessoires et costumes des films Harry Potter et des Animaux Fantastiques et plonger dans des mondes et dispositifs novateurs, époustouflants et féeriques, comme ils n’en ont encore jamais vu dans une exposition !», promettent les organisateurs.

Cette exposition, qui a déjà attiré des milliers de visiteurs aux Etats-Unis en séjournant à Philadelphie et Atlanta, et qui est depuis ce 16 décembre à Vienne, continuera après Paris sa tournée mondiale en Amérique latine, en Asie et dans d’autres villes européennes et nord-américaines.

Des galeries emblématiques

Les organisateurs ont donné le détail des diverses galeries.

«De la page à l’écran» présentera la première édition de Harry Potter à l’école des sorciers dans un coffre-fort inspiré de Gringotts, la banque des sorciers, accompagné de vidéos et citations littéraires remémorant aux visiteurs leurs premiers souvenirs de la saga.

Le château de Poudlard proposera «une expérience multimédia immersive avec des éléments emblématiques comme le Saule cogneur, les Détraqueurs ou encore la Carte du maraudeur, sur laquelle les visiteurs verront leur nom apparaître, les invitant à poursuivre leur exploration de l'exposition», est-il annoncé.

La Grande Salle, principale pièce commune de l'école, se dévoilera quant à elle au fil des saisons. «L’occasion de vivre des moments magiques dans cette architecture emblématique», est-il promis.

Avec la galerie des Maisons de Poudlard, chaque visiteur, guidé par le Choixpeau magique, pourra découvrir sa Maison, choisie individuellement lors de l’inscription. Il pourra alors rester dans sa Maison préférée ou explorer les trois autres, en découvrant costumes et accessoires, mais aussi des vitraux méticuleusement crées pour l’occasion.

De quoi se prendre pour un élève de la mythique école de magie, «les salles de classe de Poudlard sont remplies d'accessoires, de créatures et de costumes emblématiques. Via des écrans tactiles, leçons et jeux sont proposés aux visiteurs pour préparer des potions, prédire l'avenir dans la salle de divination, mettre une mandragore en pot dans la serre d'herbologie et utiliser leur baguette numérique pour vaincre un Epouvantard dans le cours de Défense contre les forces du mal».

L'exposition proposera également une galerie consacrée à la cabane d’Hagrid et la Forêt interdite pour «une expérience interactive qui fera apparaitre le Patronus propre au visiteur. Chacun découvrira les créatures fantastiques, telles que les centaures et Acromantules, cachées dans la sombre forêt et explorera l'intérieur de la reconstitution de la cabane de Hagrid».

Trois types de billets

Après deux jours de préventes, la billetterie a officiellement ouvert depuis le 26 janvier sur le site www.harrypotter-exposition.fr.

Trois types de billets sont en vente. Les moins chers sont les billets individuels horo-datés. Des créneaux toutes les 30 minutes entre 9h et 17h30 sont proposés. Il faut compter 19€ par enfant (âgé de 3 à 15 ans), et 25€ pour les visiteurs âgés de 16 ans et plus.

Les billets Open, qui autorisent une entrée unique à n’importe quel jour et heure durant un mois déterminé est à un tarif unique de 45€.

Enfin les billets Premium, offrent la possibilité de modifier gratuitement la date et l’heure de la visite. Son possesseur se verra remettre un cadeau exclusif (une lanière collector), un audio-guide ainsi qu'un bon de réduction de 10€ applicable à tout achat dans la boutique qui «offrira aux Potterheads une collection exclusive. Vêtements, bijoux et des friandises, comme les célèbres Chocogrenouilles et la Bierraubeurre, ainsi que des souvenirs conçus spécialement pour cette expérience immersive du Monde des Sorciers». Attention pour ce sésame, il faudra tout de même débourser 69€.