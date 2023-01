Kim Kardashian : sa fille North West va faire ses débuts au cinéma

Déjà sous le feu des projecteurs depuis sa naissance, North West va faire ses débuts au cinéma dans le prochain film d’animation «Pat’ Patrouille».

Des débuts précoces. Agée de seulement 9 ans, la fille aînée de Kim Kardashian et Kanye West se lance dans le cinéma. North West prêtera sa voix à l’un des personnages du prochain film d’animation Pat’Patrouille, prévu en salles en octobre prochain, selon TMZ.

Avec ce nouveau projet, la fillette marche définitivement dans les pas de sa mère, qui en 2021 avait déjà doublé le personnage de Dolores dans le précédent opus, mettant en scène les aventures de cette patrouille de chiens bien connue du jeune public. Mère et fille, régulièrement aperçues ensemble, que ce soit sur le compte TikTok qu'elles partagent ou bien lors de défilés de mode, seront d'ailleurs réunies dans la suite de ces aventures, puisque Kim K reprendra son rôle.

Le petit frère au casting

Un autre membre de la famille devrait lui aussi participer à ce projet résolument familial, croit savoir le média américain. Saint West, deuxième enfant de Kim K, aujourd'hui âgé de 7 ans, pourrait ainsi faire une apparition et prêter lui aussi sa voix au film d'animation de Cal Brunker. Il ne manque plus que Chicago, 5 ans et Psalm, 3 ans, pour que la fratrie soit au grand complet.

Kim Kardashian et ses deux enfants ne seront pas les seules célébrités à participer à ces nouvelles aventures. La star du tennis Serena Williams figure parmi les personnalités à avoir rejoint l'équipe, selon plusieurs médias américains.