«Rocky Story World Tour» : le concert symphonique des musiques de la saga Rocky arrive à Paris le 3 février

Alors que «Creed III» sortira au cinéma le 1er mars, les fans de Rocky Balboa pourront assister au concert «Rocky Story World Tour» le 3 février, au Zénith de Paris. Une tournée en province et à l'international est aussi prévue.

Rocky Balboa. Un nom, une légende. Ce célèbre boxeur, incarné par l’inégalable Sylvester Stallone, est définitivement entré dans la pop culture. Pour se replonger dans cette saga cinématographique, le concert événement «Rocky Story World Tour», dont la première mondiale se tiendra le 3 février au Zénith de Paris, propose de redécouvrir les plus grands thèmes musicaux avec la présence, en prime, des artistes originaux.

Dave Bickler reprendra notamment le cultissime «Eye of the tiger» («Rocky III»), et «Burning Heart» («Rocky IV»). Quant au compositeur Vince DiCola, il jouera «Training Montage» («Rocky IV») et «Hearts on fire» («Rocky IV») en compagnie du chanteur Joe Esposito, à qui l’on doit la bande-originale de «Flashdance» ou «Karaté Kid». Ancien membre du groupe Simple Minds, le batteur Mel Gaynor sera également de la partie, tout comme Robert Tepper, qui reprendra le tube «No easy way out».

Et pour faire de cette soirée un moment unique, un orchestre symphonique dirigé par Jean-Jacques Justafré interprètera toute la bande-originale de la saga, du premier volet de «Rocky» jusqu’au quatrième long-métrage.

Un concert parrainé par Franck Gastambide

Présenté par Alain Dorval, voix française de Sylvester Stallone dans la saga «Rocky», cet événement a été imaginé par deux Français : Stephan DeReine, producteur de musique (Stevie Wonder, Ariana Grande…) et Philippe Rosato, spécialiste de la sécurité de grands concerts en France.

Parrainé par l’acteur et réalisateur Franck Gastambide («Taxi 5», «Validé»), «Rocky Story world tour» devrait être présenté en province et dans le cadre d’une tournée internationale.